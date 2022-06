Amazon Web Services hat offiziell seinen Mainframe-Migrationsdienst gestartet. Der Service soll den Kunden dabei helfen, Anwendungen in die Cloud zu verlagern. AWS Mainframe Modernization befand sich seit November 2021 in der Preview und ist ab sofort verfügbar. Laut AWS bietet der Service die Tools, Infrastruktur und Software, die nötig sind, um die Migration von Mainframe-Anwendungen in die Cloud zu managen.

AWS Mainframe Modernization: Das steckt drin

Der Service von AWS umfasst Tools, mit denen Mainframe-Workloads auf Java-basierte Cloud-Services umgestellt werden können, die in Legacy-Programmiersprachen wie COBOL geschrieben sind. Laut dem Konzern können die Kunden ihre Workloads belassen wie sie sind und mit nur minimalen Code-Änderungen auf die AWS-Plattform portieren. Die Managed Runtime des Service stellt Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Storage zur Verfügung, um sowohl refaktorierte als auch neu formatierte Anwendungen auszuführen und hilft bei der Automatisierung von:

Kapazitätsbereitstellung,

Security,

Load Balancing,

Skalierung und

Application Health Monitoring.

Der AWS Migration Hub bietet dabei eine zentrale Stelle, um den Fortschritt von Anwendungsmigrationen über AWS und seine Partnerservices hinweg zu verfolgen. Zu den Partnern gehören:

Accenture,

DCX Technology,

Tata,

Atos,

Micro Focus und

Infosys.

"Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen haben sich jahrzehntelang auf Mainframes verlassen, um geschäftskritische Applikationen auszuführen", erklärte William Platt, General Manager of Migration Services bei AWS, in einem Statement. "Diese Unternehmen wollen ihre Mainframe-basierten Anwendungen modernisieren, um Kosten zu senken und technische Schulden zu beseitigen, wissen aber nicht, wie oder wo sie anfangen sollen. AWS Mainframe Modernization bietet die notwendigen Tools für Unternehmen, um die Elastizität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von AWS in vollem Umfang zu nutzen und gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen."

AWS ist dabei nicht der einzige große Cloud-Anbieter, der versucht, Big-Iron-Anwendungen in die Cloud zu bringen. Google Cloud, Microsoft und andere bieten ähnliche Mainframe-Dienste an.

AWS Mainframe-Service: Preisgestaltung

Die Kosten für den AWS-Service variieren, allerdings zahlen die Kunden nur für das, was sie nutzen - vorab fallen keine Kosten an. Die Lizenzkosten für Drittanbieter sind im Stundenpreis enthalten.

Laufzeitumgebungen für refaktorierte Anwendungen, basierend auf Blu Age, beginnen bei 2,50 Dollar/Stunde.

Laufzeitumgebungen für replizierte Anwendungen, die auf Micro Focus basieren, beginnen bei 5,55 Dollar/Stunde.

In Blu Age oder Micro Focus sind die Softwarelizenzen enthalten. AWS-Supportpläne sind ebenfalls erhältlich. Sie decken auch Blu Age- und Micro Focus-Software ab.

AWS Mainframe Modernization ist ab sofort in folgenden Regionen verfügbar:

USA Ost,

USA West,

Asien-Pazifik,

Kanada,

Europa und

Südamerika.

Weitere Regionen sollen in den kommenden Monaten folgen. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World.