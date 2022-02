Durch einfachen Kontakt mit dem iPhone will Apple künftig Bezahlvorgänge über Apple Pay sowie Kredit- und Debitkarten leichter und schneller machen. Mit "Tap to Pay" soll dadurch vor allem für kleine Händler die Anschaffung eines zusätzlichen Terminals wegfallen - sofern sie ein iPhone XS oder höher besitzen. Für den Bezahlvorgang hält der Kunde sein iPhone oder seine Apple Watch mit integriertem Apple Pay in die Nähe des iPhones des Händlers und die Zahlung wird über NFC abgeschlossen. Dieser Vorgang soll ebenfalls mit Kredit- und Debitkarten wie American Express, Discover, Mastercard und Visa oder digitalen Geldbörsen durchführbar sein. Die durchgeführten Transaktionen sind nach Angaben des Herstellers verschlüsselt und werden mit dem Secure Element verarbeitet.

Apple will seinen Dienst Zahlungsplattformen und App-Entwicklern zur Verfügung stellen, um ihn in ihre iOS-Apps zu integrieren. Der kalifornische Online-Bezahldienst Stripe, der auch in Deutschland am Markt ist, ist die erste Plattform, die ihren Geschäftskunden Tap to Pay noch im Frühjahr 2022 anbieten wird. Weitere sollen im Laufe des Jahres folgen.

"In Zusammenarbeit mit Zahlungsplattformen, App-Entwicklern und Zahlungsnetzwerken machen wir es für Unternehmen jeder Größe einfacher, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren und ihr Geschäft weiter auszubauen", sagt Jennifer Bailey, Vice President von Apple Pay und Apple Wallet. (bw)