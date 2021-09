Amazon hat auf seinem Hardware-Event eine Flut von neuen Geräten und Diensten vorgestellt. Wie viele davon es nach Deutschland schaffen, bleibt abzuwarten. Die Masse der vorgestellten Produkte gibt es zunächst nur in den USA. Soviel vorweg: Anders als vermutet gibt es weder eine Soundbar noch einen neuen Echo Auto. Doch dafür reichlich andere spannende Geräte.

Amazon Smart Thermostat mit Alexa

Amazon steigt in das Geschäft mit smarten Heizthermostaten ein und stellt seinen ersten eigenen Smart Thermostat vor. Gesteuert wird er natürlich per Alexa. Als Partner hat Amazon Resideo (Honeywell Home) dafür gewonnen. Der Smart Thermostat kostet 59,99 Dollar. In den USA sind ab sofort Vorbestellungen möglich.

Echo Show 15

Wie im Vorfeld bereits die Gerüchteküche meldete, bringt Amazon einen neuen 15-Zoll-Echo (genauer: 15,6 Zoll), den man an die Wand hängen oder wie gehabt auf einem Ständer aufstellen kann. Er soll als zentraler Familienorganizer beziehungsweise als digitale Pinnwand und Merkzettel dienen. Sowie mit einem eigenen Widget als Steuerzentrale für das Smart Home. Mit Live-Kamera-View, zum Beispiel von der Ring Doorbell. In der Küche soll man ihn zum Anzeigen von Rezepten verwenden. Videos kann er mit 1080p streamen. Eine neue AZ2 CPU (der Nachfolger der AZ1 Prozessor von 2020) treibt ihn an.

Kunden können den Startbildschirm des Echo Show 15 mithilfe einer neuen Widget-Galerie anpassen und die Informationen hinzufügen, die für sie und ihre Familie am wichtigsten sind. Dank Visual ID erkennt Alexa Personen vor den Echo Show 15 und zeigt dann personalisierte Inhalte wie Kalender etc an.

Für 249,99 Dollar wird der Echo Show 15 später im Jahr 2021 erhältlich. In Deutschland wird der Echo Show 15 für 249,99 Euro erhältlich sein. Kunden können sich unter www.amazon.de/echoshow15 anmelden und werden benachrichtigt, sobald das Gerät verfügbar ist. Ständer und weiteres Zubehör werden separat verkauft und werden zeitgleich mit dem Echo Show 15 erhältlich sein.



Amazon Glow

Ein völlig neues Gerät ist der interaktive 19-Zoll-Projektor Amazon Flow. Mit ihm sollen räumlich getrennte Familienmitglieder zusammen spielen könne. Dazu wird das Bild der Person am anderen Ende der Leitung auf einem 8-Zoll-Display angezeigt und der Projektor projiziert dann zum Beispiel eine 19 Zoll große und Touch-fähige Spielfläche davor auf den Tisch. So kann man räumlich getrennt voneinander miteinander Brettspiele spielen. Videoanrufe sind für Kinder damit ebenfalls möglich, da er ganz einfach zu bedienen ist. Kinder können damit aber nur voreingestellte Kontakte anrufen. Auch eine Scan-Funktion ist vorhanden. Kindgerechte Inhalte kommen von Kooperationspartnern wie zum Beispiel Disney.

Preis: 249,99 Dollar, ab nächsten Monat erhältlich. Im Preis sind ein Jahr Amazon Kids+ enthalten.

Halo View

Halo View ist ein neuer Fitnesstracker mit farbigen Amoled-Display, der das bereits 2020 vorgestellt Halo Band ergänzt. Preis: 79,99 Dollar inklusive Halo-Mitgliedschaft Halo Fitness mit zahlreichen Workouts.

Halo Nutrition zur besseren Ernährung ist ebenfalls neu. Anfang 2022 soll es starten.

Indoor-Flugdrone Always Home Cam

Die bereits 2020 vorgestellt Always Home Cam wurde ebenfalls wieder erwähnt. Für diese fliegende Indoor-Kamera kann man sich nun in den USA registrieren. In Deutschland: Fehlanzeige.



Blink Video Doorbell

Mit der Blink Video Doorbell (inklusive Nachtsichtfunktion) gibt es ab 49,99 Dollar erstmals auch von Blink eine Videotürklingel. Mit kabelgebundener oder kabelloser Installation, HD-Video bei Tag und Nacht, Zwei-Wege-Audio und Türklingelbenachrichtigungen per App. In Deutschland kostet die Videotürklingel 59,99 Euro.

Kunden können sich unter www.amazon.de/BlinkVideoDoorbell anmelden und werden benachrichtigt, sobald das Gerät verfügbar ist.

Darüber hinaus wurden kürzlich die Preise für die smarten Sicherheitskameras Blink Mini, Indoor und Outdoor gesenkt:



Blink Mini: jetzt ab 34,99 Euro



Blink Indoor: jetzt ab 79,99 Euro



Blink Outdoor: jetzt ab 99,99 Euro



Haushaltsroboter Astro

Das Beste kam zum Schluss: Nach langer Entwicklungszeit zeigt Amazon endlich seinen Haushaltsroboter Astro. Der Roboter kann sehen und hören und hat eine großes Display als Gesicht. Er wird von zwei großen Vorderrädern angetrieben und kann Patrouille fahren und sich autonom im Haus bewegen. Astro kann Echtzeitvideos übertragen, so dass man von unterwegs auf dem Handy sieht, was zu Haus los ist. Er besitzt zudem eine weit ausfahrbare Periskopkamera. Letztendlich ist Astro ein Echo Show auf Rädern. Er kann auch Musik abspielen und dazu tanzen.

Astro soll zu einem Einführungspreis von 999,99 Dollar auf Einladung erhältlich sein. Einladungen sollen noch 2021 in den USA starten. Der finale Preis soll später 1449,99 Dollar betragen. Wird er auch in Deutschland erhältlich sein? Keine Ahnung! (PC-Welt)