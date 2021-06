Daten zählen heute zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens. Nur wenn sie jederzeit automatisiert, sicher und schnell zur Verfügung stehen und effizient ausgewertet werden, können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben. Ob die Umwandlung von Kundendaten und anderen Informationen in wertvolle Erkenntnisse gelingt, hängt davon ab, wie gut Organisationen ihre Daten erfassen, speichern und verwalten. Viele Organisationen nutzen dafür diverse Architekturen, was zur Entstehung von IT-Silos und einem erhöhten Verwaltungsaufwand führt. Mit PowerStore hat Dell Technologies eine Speicher-Plattform für das moderne Datenzeitalter entworfen: Sie schöpft das Potenzial aller Arten von Daten aus, unabhängig von Struktur oder Standort, und hilft den Unternehmen, ihre IT wirksam zu transformieren.

Die Dell EMC PowerStore 500 ist das neueste Mitglied dieser Familie und bietet als Appliance professionelle Speicherdienste zu einem erschwinglichen Preis. Die Lösung richtet sich dabei an Unternehmen jeder Größe - ist also auch für kleinere Organisationen bestens geeignet - und kann an entfernten Standorten, in Edge- oder in größeren IT-Umgebungen problemlos eingesetzt werden. Die Appliance ist zudem, wie alle anderen Infrastrukturkomponenten für das Rechenzentrum, Teil von Dell Technologies APEX: Mit diesem neuen As-a-Service-Portfolio erhält die Unternehmens-IT die notwendige Einfachheit, Agilität und Kontrolle, um dem heutigen Innovationstempo gerecht zu werden.

High-End-Storage für den Einstiegsbereich

Die Dell EMC PowerStore 500 erreicht eine effektive Kapazität von bis zu 1,2 Petabyte und lässt sich in einem Cluster auf bis zu 9,8 Petabyte skalieren. Selbst anspruchsvolle Unternehmens-Workloads werden dabei mit bis zu 2,4 Millionen SQL-Transaktionen pro Minute oder 1.500 VDI-Desktops pro Appliance bewältigt. Die Container-basierte Softwarearchitektur des Betriebssystems in der neuen Version verbessert die Performance, Fehlertoleranz und Sicherheit noch einmal deutlich. Die funktionalen Erweiterungen in PowerStoreOS 2.0 stehen Unternehmen dabei auch auf bereits eingesetzten Appliances zur Verfügung - ohne irgendwelche Zusatzkosten.

Mit den Anytime-Upgrade-Services optimiert Dell Technologies darüber hinaus den Lebenszyklus seiner Storage Arrays. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, im Rahmen des Wartungsvertrages im laufenden Betrieb jederzeit auf neuere oder größere Appliances zu wechseln - auch der Ausbau mit zusätzlichen Geräten kann über diesen Service erfolgen. Unternehmen können so problemlos mit ihrer vorhandenen Speicherarchitektur wachsen.

Eine neue Art, IT zu konsumieren

Dem Wunsch nach flexiblen As-a-Service-Angeboten wird Dell Technologies mit APEX voll gerecht. Es reduziert die Komplexität und den Zeitaufwand bei der Anschaffung und Verwaltung der physischen IT-Infrastruktur und ermöglicht es den Unternehmen, ihre lokale IT dem Bedarf entsprechend transparent und planungssicher anzupassen. APEX besteht dabei aus mehreren Komponenten: APEX Data Storage Services, APEX Cloud Services und APEX Custom Solutions. Über die APEX Data Storage Services stehen Speicherlösungen in drei Leistungsklassen für Blocks und Files zur Verfügung. Anwender beziehen eine Basiskapazität von beispielsweise 50 Terabyte, die sie beliebig nach oben und wieder nach unten skalieren können. Für diese On-Demand-Kapazität wird kein anderer Preis als für die Basiskapazität berechnet. Dell Technologies übernimmt Onboarding, Monitoring und Management. Die Unternehmen wiederum behalten die volle Kontrolle über die Applikationen. Der Speicher steht dabei entweder im eigenen Rechenzentrum oder bei Equinix, einem der größten Provider von Rechenzentren und Colocation-Infrastrukturen weltweit.

Die APEX Cloud Services wiederum liefern Unternehmen ein konsistentes Cloud-Erlebnis über Hybrid Cloud, Private Cloud und Edge-Standorte hinweg. Wer besonders stark individualisierte und flexible IT-Infrastruktur-Umgebungen benötigt, findet schließlich in den APEX Custom Solutions das passende Angebot. Zwei Möglichkeiten stehen dabei zur Auswahl: APEX Flex on Demand rechnet die vom Kunden für dieses Modell ausgewählten Infrastrukturkomponenten jeweils individuell nach Nutzung ab. Bei APEX Data Center Utility wird dieses Modell auf die gesamte Rechenzentrumsinfrastruktur ausgeweitet. Das Provisioning und Monitoring erfolgt in allen Fällen über die APEX-Konsole: Mit wenigen Klicks können Unternehmen die benötigten Workloads einkaufen und anstoßen, ihre IT-Umgebungen verwalten, ihre Kosten in Echtzeit überwachen und bei Bedarf Ressourcen hinzufügen - und das alles aus einer Hand.

Neues Business-Modell für das Rechenzentrum notwendig

Fakt ist, dass Unternehmen heute eine IT benötigen, die greifbare Ergebnisse liefert und sie bei der Lösung all ihrer geschäftlichen Herausforderungen unterstützt. Das umfasst das Hoch- und Runterskalieren der Infrastruktur nach Bedarf, die Auslagerung von Vermögenswerten aus der Bilanz oder die Optimierung nicht genutzter IT-Ressourcen. Mit Dell Technologies APEX müssen sich Unternehmen keine Gedanken mehr um die Verwaltung einzelner Produkte, Technologieversionen oder Spezifikationen machen. Das neue Angebot gibt ihnen die Flexibilität, genau die IT-Services zu wählen, die ihren individuellen Anforderungen gerecht werden.