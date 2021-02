IT-Messen hatten es schon vor Corona schwer, man denke nur an den langen Todeskampf der CeBIT. Trotzdem gibt die Deutsche Messe AG in Hannover nicht auf. Eigentlich sollte die Twenty2X schon im März 2020 stattfinden - eine kleine, aber feine IT-Messe für Mittelstand und Behörden. Doch die Pandemie ließ das Branchentreffen nicht zu.

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem Sommer 2021: Vom 15. bis zum 17. Juni ist die Twenty 2X Kickstart geplant, die aber nur ein Baustein in einem dreiteiligen Messekonzept sein soll, das sich über das ganze Jahr spannt. "Mit dem TWENTY2X-Jahresprogramm bieten wir eine Event-Serie, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor zugeschnitten ist - digital, hybrid und analog", sagt Jutta Jakobi, Global Director Digital Business bei der Deutschen Messe AG, in einer Pressemitteilung.

Zur Hybrid-Veranstaltung Twenty2X Kickstart kommt die Twenty2X PowerWeek, ein dreitägiges Online-Event mit Vorträgen, Best Practices und Diskussionen mit Vordenkern, Anwendern, Anbietern und Startups. Bereits vom 16. bis 18. März 2021 soll an rund vier Stunden pro Tag die erste PowerWeek stattfinden, auf der Themen wie Data Management, Digital Workplace und Public Sector im Vordergrund stehen werden. Eine zweite PowerWeek folgt im September 2021.

Breite Unterstützung von den Verbänden

Das dritte Element sind die TwentyXvirtuals, die bereits im Juni vergangenen Jahres Premiere feierten. Die Messemacher haben Online-Seminare am jeweils letzten Dienstag und Mittwoch eines Monats veranstaltet und sich dabei die Unterstützung von Partnern aus der Verbandslandschaft gesichert. Dabei sind BITMi, Databund, eco, VOICE und der Startup-Verband BVDS mit an Bord. Geboten werden jeweils ein bis zwei 90-minütige Seminare am Tag, die kostenfrei zugänglich sind. Dienstags werden Behördenleiter und IT-Anwender in kommunalen Einrichtungen adressiert, am Mittwoch dann IT-Entscheider aus kleinen und mittleren Betrieben.

Das Highlight wird aber die Twenty2X-Kickstart-Veranstaltung im Juni sein, die in Halle 2 auf dem Hannoveraner Messegelände stattfinden und reale wie auch virtuelle Besucher erreichen soll. Schwerpunktthemen sind Business Management, Sicherheitslösungen, New Tech & Startups, New Work, öffentliche Verwaltung und Sourcing Services. Neben den Ausstellungen und Produkt-Präsentationen ist ein Vortragsprogramm mit Foren, Diskussionen und Best Practice Sessions geplant. (hv)