Der Oktober geht langsam vorbei und wir fragen uns: Wann kommt all die neue Apple-Hardware auf den Markt, über die gemunkelt wird? Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass die ersten Veröffentlichungen "in wenigen Tagen" erscheinen könnten.

In seinem wöchentlichen Power-On-Newsletter berichtet Gurman, dass Apple zunächst eine Aktualisierung der iPad-Pro- und iPad-Einstiegsmodelle plant. Das iPad Pro wird wie die aktuellen Modelle aussehen, die sich seit 2018 nicht verändert haben, aber mit einem M2-Chip mehr Leistung bringen. Es gibt auch Gerüchte, dass die neuen iPads Pro kabelloses und Magsafe-Laden bieten könnten, aber die Bildschirmgrößen und andere Spezifikationen werden voraussichtlich gleich bleiben, einschließlich der Unterschiede zwischen den 11-Zoll- und 12,9-Zoll-Modellen, wie in einem Tweet von Ross Young von Display Supply Chain Consultants bestätigt wurde.

Not gonna happen — Ross Young (@DSCCRoss) October 16, 2022

Das iPad der 10. Generation wird Berichten zufolge deutlich signifikanter verändert, mit einem größeren 10,5-Zoll-Display, flachen Kanten und USB-C. Es gibt widersprüchliche Gerüchte darüber, wie dramatisch das Redesign sein wird - es könnte den Home-Button ganz verlieren - Gurman behauptet nur, dass das neue Modell "das bedeutendste Update für diese Linie seit mehreren Jahren" wird.

Es ist nicht ganz klar, was Gurman mit "Tagen" meint. Vermutlich bedeutet das, dass die neuen Geräte am Dienstag oder Mittwochnachmittag auf der Apple-Website auftauchen werden - Apple veröffentlicht neue Produkte selten montags. Sie könnten aber auch nächste Woche erscheinen, was technisch immer noch unter "Tage" fallen würde. Laut Bloomberg wird iPadOS 16.1 nicht vor dem 24. Oktober erscheinen. Selbst wenn die iPads also diese Woche angekündigt werden, werden sie wahrscheinlich erst in der folgenden Woche ausgeliefert.

Höchstwahrscheinlich wird an dem gleichen Tag auch das macOS Ventura als finale Version zur Verfügung gestellt. Apple hat zum ersten Mal die Veröffentlichung von iPadOS von iOS abgekoppelt und nach hinten verschoben, der Grund sollte der "Stage Manager" sein - eine Windows-Verwaltung wie auf einem Rechner. Apple hat zuletzt die Unterstützung auf den iPads mit dem "normalen" A-Chip angekündigt, allerdings müssen sich die Nutzer mit externen Bildschirmen noch gedulden, "Stage Manager" wird vorerst nur auf dem nativen iPad-Bildschirm funktionieren.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)