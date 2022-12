Auf dem Gebiet des High-Performance-Computing (HPC) sind unendlich viele Konfigurationen möglich bei denen schon kleinste Änderungen große Wirkungen haben können. Vor allem wenn neue leistungsstarke Prozessoren auf den Markt kommen, drängt sich die Frage auf, ob und inwieweit diese Prozessoren die vorhandenen und geplanten Anwendungen beschleunigen können. Beispielsweise sind seit kurzem die neuen AMD EPYCTM 9004-Serie Prozessoren auf dem Markt, die auf Anhieb ein großes Interesse bei den OEMs, Systemintegratoren und den Experten für Supercomputer geweckt haben.

Ein Quantensprung an Leistung und Effizienz

Dieses Interesse resultiert daraus, dass die neuen AMD Prozessoren derzeit die weltweit leistungsstärksten x86-Server-Prozessoren1 sind, weshalb sie bei vielen rechenintensiven Anwendungen und Workloads neue Maßstäbe setzen könnten. So gibt es in vielen Branchen noch immer eine Reihe an Aufgaben, deren Bearbeitung durch eine höhere Rechenleistung wesentlich beschleunigt werden könnte. Dazu zählen unter anderen Genom-Sequenzierung, Gas- und Öl-Exploration, Simulationen und präzisere Wettervorhersagen. Folglich wollen alle Organisationen, die auf diesen Gebieten aktiv sind, wissen, wie sich die neue Prozessor Serie auf die Performance ihrer Software auswirkt - ohne dass sie dafür sofort teure Anschaffungen tätigen müssen.

AMD Prozessoren kostenlos testen

Die Lösung dafür sind kostenlose Tests mit den neuen AMD Prozessoren, wie sie beispielsweise von dem erfahrenen Full-Service-Provider MEGWARE angeboten werden. Das Unternehmen richtet individuelle Testumgebungen ein, sodass Organisationen ihre Anwendungen so betreiben können als würden sie im eigenen High-Performance-Computer laufen. Eine kostenlose Testumgebung beinhaltet die neuen AMD Prozessoren, die, mit bis zu 96 Hochleistungskernen pro CPU, außergewöhnliche Performance bieten. Die Performance basiert auf der AMD Infinity Architektur mit einem hybriden 5nm-Multi-Die-Design, mit PCIe® Gen5 und DDR5 Support. Das bedeutet eine enorme E/A- und Speicherbandbreite. Hinzu kommen modernste Sicherheitsfunktionen, da die Prozessoren mit einem siliziumintegrierten Sicherheitssubsystem ausgestattet sind. Damit sind sie "vom Kern aus geschützt", was eine wichtige Voraussetzung für alle weiteren Security-Maßnahmen einschließlich softwarebasierter Funktionen darstellt.

MEGWARE deckt Beratungsbedarf vor HPC-Kauf

MEGWARE kennt sich mit solchen Leistungskategorien aus, denn das Unternehmen ist seit 30 Jahren führend auf dem Gebiet der individuellen Planung und Installation von HPC-Systemen und Linux-Clustern. Das reicht von der Konfiguration der Server, über Netzwerke und Storage, bis hin zur Stromversorgung und Kühlungsinfrastruktur. Ein breites Feld nimmt dabei die Beratungsleistung vor einer HPC-Beschaffung ein. Denn gerade im Vorfeld einer derart teuren Anschaffung stehen die Verantwortlichen vor der Frage, welches System für die eigenen Applikationen am besten geeignet ist. Neben der erforderlichen Systemleistung müssen dabei auch die Gesamtkosten und der Energiebedarf betrachtet werden. Hierzu bietet MEGWARE mit seinem Benchmark-Center die Möglichkeit,verschiedene Technologien und Konfigurationen mit den eigenen Anwendungen zu testen. Auf Basis der Testergebnisse lässt sich dann eine Ausschreibung formulieren und anschließend der Auftrag vergeben. "Derzeit sehen wir eine sehr große Nachfrage nach Tests mit den neuen AMD Prozessoren, deshalb haben wir uns entschlossen, die Tests mit dieser Prozessorfamilie kostenlos anzubieten", sagt Tobias Pfennig, Sales Director bei MEGWARE.

Kunden bestätigen den Service

MEGWARE hat inzwischen mehr als 1.700 Hochleistungsrechner an Forschungsinstituten, Universitäten und Unternehmen in ganz Europa implementiert. Viele davon bestätigen die außergewöhnliche Performance der AMD Prozessoren und die Full-Service-Leistungen von MEGWARE. "Die Leistungsfähigkeit, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die Energieeffizienz der AMD Prozessoren haben den Ausschlag gegeben, dass wir unseren Supercomputer bei MEGWARE gekauft haben", sagt Universitäts-Professorin Ulrike Diebold vom Institut für Angewandte Physik an der TU Wien, wo MEGWARE den schnellsten Supercomputer Österreichs eingerichtet hat. Eine weitere Referenz ist die Bergische Universität Wuppertal, für die Megware das HPC-System "Pleiades" aufgebaut hat. "Für uns war ausschlaggebend, dass uns mit den AMD Prozessoren eine besonders hohe Bandbreite und Energieeffizienz zur Verfügung steht", erklärt deren Prorektor für Studium und Lehre, Professor Dr. Andreas Frommer.

Hier geht es zu den kostenlosen Tests