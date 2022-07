Nachdem Hybrid Work inzwischen als Arbeitsform gesetzt ist, besteht die Herausforderung für Unternehmen nun darin, die von Mitarbeitenden gewünschte Flexibilität mit den geschäftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Oder um es konkreter zu fassen: Steigende Produktivität bei niedrigeren Kosten zu erzielen. Diese Aufgabe greift nun auch Microsoft stärker in seiner Collaboration-Suite Teams auf. In den letzten zwei Pandemiejahren lag der Fokus bei Teams primär darauf, dass Mitarbeiter trotz Rückzug im Home-Office besser synchron und asynchron zusammenarbeiten können.

Bessere Zusammenarbeit mit Externen

Um künftig auch mit Personen außerhalb der eigenen Organisation besser interagieren zu können, kündigte Microsoft auf der Partnerkonferenz Inspire nun die allgemeine Verfügbarkeit von Teams Connect Shared Channels an. Bei der Lösung handelt es sich um einen gemeinsamen - virtuellen - Raum, um mit Personen innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens zusammenzuarbeiten, also arbeiten, chatten, sich treffen, Dateien austauschen, mitverfassen und gemeinsam Apps entwickeln zu können.

Mehr Bearbeitungsfunktionen

Auf der Entwicklerkonferenz Build hatte Microsoft bereits die Möglichkeit vorgestellt, mit Live Share während einer Teams-Besprechung gemeinsam dafür von Entwicklern erstellte Apps zu bearbeiten. In eine ähnliche Richtung zielt auch das auf der Inspire vorgestellte und Ende August als Public Preview verfügbare Feature Excel Live, geht aber noch weiter: Während Live Share nur die gemeinsame Bearbeitung direkt im geöffneten Teams-Meeting-Fenster erlaubt, können bei Excel Live Arbeitsgruppen während eines Meetings nebenher in Echtzeit gemeinsam an der Excel-Datei arbeiten.

Mit Video Clip hat es nun auch eine von anderen Collaboration-Lösungen bekannte Funktion in Teams geschafft. Mit der Funktion können Nutzer, anstatt Romane ins Chat-Fenster zu schreiben, kurze Videos aufnehmen und im Teams-Chat posten. Die Empfänger können die Filmchen anschließend zeitverzögert ansehen und beantworten oder kommentieren.

Last, but not least hat Microsoft nun auch die Funktion Collaborative Annotations (Gemeinsame Anmerkungen) allgemein verfügbar gemacht. Mit dem Feature sind alle Teilnehmer an einem Meeting in der Lage, mit den Tools von Microsoft Whiteboard auf den in einem Meeting freigegebenen Inhalt zu zeichnen, zu schreiben und zu reagieren.