Laut Schätzungen von IDC soll der Markt für Big Data und Analytics bis 2023 ein Volumen von 110 Milliarden Dollar erreichen. Grund genug für den zuletzt nur noch langsam wachsenden IT-Pionier Hewlett Packard Enterprise (HPE), in diesem Bereich aktiv zu werden. "Dieser Markt ist reif für einen Umbruch", erklärt HPE-CEO Antonio Neri, denn die Kunden suchten nach einer hybriden Lösung für ihre Daten im eigenen Rechenzentrum und am Edge. Bislang, so Neri weiter, mussten die Unternehmen dazu entweder traditionelle Analytics-Plattformen nutzen oder komplexe Migrationen in die Public Cloud bewältigen.

HPEs neue Analytics-Cloud-Dienste

Mit HPE GreenLake für Analytics sollen sich solche Kompromisse künftig erübrigen. So werden komplexe Datenmigrationen in die Public Cloud HPE zufolge überflüssig, weil die neuen Analytics-Cloud-Dienste eine einheitliche und flexible Analyseplattform für Daten und Anwendungen in lokalen Rechenzentren, an der Edge und in Public Clouds bereitstellen. Analytics- und Data-Science-Teams könnten die Plattform lokal implementieren, Lakehouses mit Apache Spark skalieren und Workflows für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) beschleunigen.

Konkret umfasst das neuen Cloud-Angebot:

HPE Ezmeral Unified Analytics: eine einheitliche Analytics- und Data-Lakehouse-Plattform für hybride Umgebungen.

HPE Ezmeral Data Fabric Object Store: ein Kubernetes-Objektspeicher, der für Analytics optimiert ist und den Zugriff auf Datensätze von der Edge bis in die Cloud gewährleistet.

HPE Ezmeral Marketplace: Validierte Anwendungen von mittlerweile 37 HPE-Partnern, mit denen Kunden eigene Analytics-Umgebungen aufbauen können. Neu dabei sind laut HPE NVIDIA, PepperData und Confluent, außerdem Open-Source-Projekte wie Apache Spark.

HPEs Data Protection Services aus der Cloud

Außerdem steigt HPE mit HPE GreenLake für Datensicherung in den schnell wachsenden Markt für Data Protection-as-a-Service ein. Die neuen GreenLake-Cloud-Dienste sollen die Datensicherung von der Edge bis in die Cloud modernisieren, Ransomware-Angriffe abwehren und eine rasche Datenwiederherstellung ermöglichen. Dazu gehören:

HPE Backup and Recovery Service: Der Dienst umfasst die richtlinienbasierte Orchestrierung und Automatisierung für Backup und Schutz virtueller Maschinen in hybriden Cloud- Umgebungen. Kunden vermeiden damit laut HPE den Aufwand für die Verwaltung und den Betrieb von Backup-Hardware, -Software und -Cloud-Infrastruktur.

HPE GreenLake for Disaster Recovery: Nach Abschluss der Übernahme von Zerto soll dessen Disaster-Recovery-Lösung als Service über HPE GreenLake angeboten werden. Zerto bietet Werkzeuge für sämtliche Recovery-Szenarien, und soll es Kunden ermöglichen, sich innerhalb weniger Minuten von Ransomware-Angriffen zu erholen.

HPEs Edge-to-Cloud-Anleitungen

Außerdem stellte HPE eine umfassende Sammlung an Methoden und Automatisierungs-Werkzeugen für den sicheren und schnelleren Aufbau von Edge-to-Cloud-Umgebungen vor:

Das HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework behandelt acht Bereiche, die laut HPE für die Strategie, das Design, die Einführung und die Messung eines effektiven Cloud-Betriebs entscheidend sind: Strategie und Governance, Mitarbeiter, Betrieb, Innovation, Anwendungen, DevOps sowie Daten und Sicherheit.

Die AI-Ops-Lösung für Infrastruktur HPE InfoSight soll die Anwendungen, die auf der HPE-GreenLake-Plattform laufen, beobachten. Das neue HPE InfoSight App Insights erkennt Anwendungsanomalien und gibt Empfehlungen. HPE CloudPhysics liefert datengestützte Erkenntnisse für intelligentere IT-Entscheidungen in der gesamten Edge-to-Cloud-Umgebung.

HPE GreenLake for Analytics und HPE GreenLake for Data Protection sind im ersten Halbjahr 2022 verfügbar. Das HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework ist ab sofort verfügbar.