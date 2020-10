Die Nutzung von Cloud Computing nimmt weiter rasant zu. So berichten die Marktforscher von IDC, dass im vorigen Jahr ein globaler Cloud-Umsatz von 233,4 Milliarden Dollar erzielt wurde. Das war gegenüber 2018 ein Plus von 26 Prozent. Der Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) legte dabei am meisten zu. Hier stieg der Umsatz von 35,4 Milliarden auf 49 Milliarden Dollar, also ein Plus von 38,4 Prozent. Auch was die weiteren Aussichten angeht, erwarten deren Analysten ein überdurchschnittliches Wachstum.

"Gerade bei den aktuellen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten zeigen sich die Kernvorteile von IaaS: geringes finanzielles Commitment, flexible Business-Unterstützung und hohe Ausfallsicherheit", sagt Deepak Mohan, IDCs Research Director für den Bereich Cloud Infrastructure Services. Gartner berichtet ebenfalls von einem kräftigen IaaS-Wachstum. "Cloud-Computing ist ein wesentliches Fundament für die Digitalisierung, und die steht bei allen CIOs weiterhin auf den obersten Plätzen der Prioritätenliste", sagt Sid Nag, Research Vice President bei Gartner.

Public oder Private: Perfekt war bislang keine von beiden

Die Zahlen und Kommentare beider Beratungshäuser beziehen sich ausschließlich auf den Public-Cloud-Markt, doch es gibt einen weiteren weit größeren IaaS-Sektor: die Private Cloud. Sie entstand im Zusammenhang mit der Server-Virtualisierung und erlaubte erstmals eine "Infrastruktur als Self-Service für die Fachbereiche". Das war eine bis dahin unerreicht flexible Bereitstellung von IT-Ressourcen. Alle Public-IaaS-Provider übernahmen dieses Konzept, um den Unternehmen eine externe Infrastruktur in Form von IaaS anzubieten. Diese war aus Sicht der Anwenderfirmen noch flexibler und vor allem kostengünstiger als die Private Cloud im eigenen Rechenzentrum. Konsequenterweise ergänzten viele CIOs ihre eigene Private Cloud um passende Angebote aus der Public Cloud. Und das war die Geburtsstunde der Hybrid Cloud, einer Kombination aus internen und externen Cloud-Ressourcen.

Doch neben den vielen Vorteilen, die das IaaS-Konzept bietet, gibt es auch deutliche Nachteile, beispielsweise bandbreitenbedingte Performance-Risiken und -Kosten sowie Sicherheitsbedenken. Am gravierendsten wiegt jedoch der mögliche Kontrollverlust über die eigenen Daten. Folglich sind viele Unternehmenschefs weiterhin skeptisch, wenn ihre CIOs IaaS aus der Public Cloud in Erwägung ziehen oder generell ihr Engagement in der Public Cloud ausbauen wollen. Diese Bedenken sind nicht unbegründet. Vor allem in den stark regulierten Branchen wie Gesundheitswesen oder dem Finanzsektor wird immer wieder auf die potenziellen Risiken einer Public-Cloud-Nutzung hingewiesen.

Private Cloud: Mehr Nutzen, weniger Probleme

All das gibt es bei einer Private Cloud nicht. Dafür muss man aber mit anderen Herausforderungen leben, die die weitere Digitalisierung des Unternehmens ausbremsen könnten. Dazu gehören ein größerer Management- und Administrationsaufwand sowie eine unzureichende Kompatibilität zwischen Private und Public Cloud. Beispielsweise lassen sich Anwendungen und Daten nicht ohne Weiteres zwischen der Private und der Public Cloud hin- und herschieben. Die zwei größten Probleme sind jedoch die begrenzte Skalierbarkeit und die hohen Fixkosten einer Private Cloud, da diese im Gegensatz zur Public Cloud nicht verbrauchsabhängig sind.

Diese Probleme wurden in jüngster Zeit auch von den wichtigsten Public-Cloud-Providern erkannt. Während diese noch vor wenigen Jahren vollmundig verkündeten, dass es keinen Grund gibt, noch ein eigenes Rechenzentrum zu betreiben, hat man Angebotsformen entwickelt, bei denen die Hybrid Cloud eine neue Qualitätsstufe erreicht hat. Basis dafür ist eine einheitliche virtuelle operative Plattform in beiden Cloud-Umgebungen, in der Private Cloud als auch auf Instanzen der Public Cloud. Hierfür hat sich VMware als die weltweit meistgenutzte Softwarebasis durchgesetzt.

IONOS Private Cloud: Die Kombination aller Vorteile

Das ist ein großer Schritt in Richtung mehr Flexibilität, doch es bleiben noch die Probleme des Managements, der Administration, der Skalierbarkeit und vor allem der hohen Fixkosten. Um dem zu begegnen, hat IONOS cloud ein interessantes Angebot auf den Markt gebracht: Die IONOS Private Cloud powered by VMware. Dabei handelt es sich um eine VMware-basierte Private Cloud mit allen bekannten Vorteilen, wie vollständige Datenhoheit und maximale Datensicherheit.

Darüber hinaus gibt es aber noch eine Reihe weiterer Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Private Cloud. Das liegt vor allem daran, dass die IONOS Private Cloud ausgelagert ist. Das heißt, die gesamte physische Infrastruktur befindet sich in einem der deutschen ISO-zertifizierten Hochleistungsrechenzentren von IONOS cloud. Damit entfällt für den Kunden der gesamte Management- und Administrationsaufwand sowie die mit der physischen Infrastruktur verbundenen Fixkosten, wie Strom, Klimatisierung, Überwachung, Zugangsregelung und vieles mehr.

Der größte Unterschied ist aber die Abrechnung der IONOS Private Cloud, denn diese erfolgt nicht nur nach der Nutzung (pay-as-you-go), sondern darüber hinaus auch nach der Auslastung. Das heißt, wenn weniger benötigt wird, beziehungsweise weniger Ressourcen genutzt werden, fallen auch geringere Kosten an. Dazu kommt, dass IONOS über das klassische Pay-per-Use-Modell hinausgeht, indem es praktisch keine Vertragslaufzeiten gibt. So werden bei IONOS auch die Lizenzen nur nutzungsbasiert bezahlt, eine Über- oder Unterlizenzierung ist also ausgeschlossen und es fallen auch keine Einrichtungsgebühren an. Das alles ermöglicht nicht nur eine äußerst kosteneffiziente IT-Nutzung, sondern bietet darüber hinaus auch noch den Vorteil einer extrem hohen Skalierungsmöglichkeit mit entsprechend kurzen Time-to-Market Zeiten bei Neuentwicklungen. Wie wichtig der Faktor "Skalierung" ist, zeigte sich soeben an der Corona-Pandemie wo in allerkürzester Zeit viele zusätzliche Server-Cluster und Storage-Units benötigt wurden.

"Mit der IONOS Private Cloud können unsere Kunden ausgereifte Technologie ohne hohe Anschaffungskosten nutzen und kosteneffizient betreiben. Da sie nicht an Mindestvertragslaufzeiten gebunden sind, können sie ihre IONOS Private Cloud über die Administrationsoberfläche jederzeit an einen geänderten Bedarf anpassen oder auch ganz löschen", sagt Alexander Vierschrodt, Head of Commercial Management Server bei 1&1 IONOS SE.

