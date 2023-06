Trotz Homeoffice und Cloud kommt dem Netzwerk als zentrales Nervensystem jedes Unternehmens (und vieler Techie-Haushalte) nach wie vor eine große Bedeutung zu. Im neuen TecChannel Compact finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen, angefangen von den neuesten Networks-Trends im Business über Grundlagenartikel und Tests bis hin zu zahlreichen Tool-Vorschlägen und Praxistipps.

So fassen wir in der Juni-Ausgabe etwa alles zusammen, was Sie über Wi-Fi wissen sollten, nehmen beliebte WLAN-Tipps unter die Lupe und stellen in einer Marktübersicht die besten VPN-Dienste vor. Auch das Thema Network Security wird natürlich aufgegriffen: Sie finden im aktuellen Heft nicht nur eine Übersicht über die sechs größten Bedrohungen für Ihr Netzwerk, sondern klären auch auf, an welchen Anzeichen Sie gefälschte Router und Switches erkennen können. Außerdem erfahren Sie, warum Zero Trust mittlerweise VPNs im Enterprise-Umfeld den Rang abläuft.

Die Themen der Compact-Ausgabe 06/2023 im Überblick:

Vernetztes Unternehmen

Den richtigen Network Service Provider finden

Die größten Bedrohungen für Ihr Netzwerk

So erkennen Sie gefälschte Router und Switches

Die besten Apps für Netzwerktechniker

Netzwerk-Ausstattung

Marktübersicht Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

VPN-Dienste im Vergleich

Powerline - Internet aus der Steckdose

Satellitennetzwerk: Starlink im Praxistest

Ratgeber

Erklärt: So funktioniert ein Virtual Network

Alles vernetzt: Internet of Things von A bis Z

Aufgedeckt: WLAN-Tipps im Praxis-Check

Nachhaltig: Strom sparen bei der Fritzbox

20+ Jahre TecChannel Compact im Heftarchiv

Mit dem aktuellen Heft erhalten Sie außerdem einen Zugriff auf das beliebte Heft-Archiv mit allen Compact-Ausgaben und Sonderheften seit 2002.

Mobile-Ausgabe als Download

eBook-Download sowie eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Das eBook zum direkten Download kostet 18,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein. (mb)