Das Thema Blockchain hat mittlerweile eine Vielzahl von Branchen wachgerüttelt. Jeder Sektor hat aber selbstredend unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Ein fruchtbarer Austausch mit anderen Akteuren kann also nur gelingen, wenn dieser zu großen Teilen die Besonderheiten der jeweiligen Branche berücksichtigt.

Diesem Umstand trägt der vom Blockchain Competence Center gestartete "Blockchain Enterprise Circle" (BEC) durch die Aufteilung in jeweilige Fokusgruppen Rechnung. Ein Austausch zwischen den Gruppen wird, wo immer sinnvoll, ebenfalls organisiert, wodurch zusätzlich der Blick über den Branchen-Tellerrand erleichtert wird.

Nach dem sehr gelungenen ersten Treffen des BEC in Hamburg, bei dem unter anderem Hapag Lloyd, DB Schenker, Bosch, EON, Commerzbanz, Allianz ESA, OTTO, Beiersdorf und XAIN vertreten waren, geht es im November in die zweite Runde: Am 16. November findet der nächste Blockchain Enterprise Circle auf Schloss Hohenkammer bei München statt.

Der Blockchain Enterprise Circle versteht sich als Netzwerkforum für Unternehmen. Ziel ist es, zentrale Fragen rund um den Einsatz von Blockchain-Technologien zu durchleuchten, sich auszutauschen und zusammen das Thema Blockchain voranzutreiben.

Aktuell stellen sich folgende Fragen:

Hat Blockchain das Potenzial, unsere internen oder externen Prozesse signifikant zu optimieren?

Könnten Blockchain-Technologien gar unser Geschäftsmodell oder Teile davon bedrohen oder langfristig verdrängen?

Was machen andere Unternehmen aus unserer Branche bereits? Was machen Unternehmen aus ähnlichen oder angrenzenden Bereichen?

Gibt es aktuelle, konkrete Anwendungsfälle - und was können wir daraus lernen bzw. ableiten?

Interaktivität und Networking stehen bei den BEC im Vordergrund. So tauschen sich die Teilnehmer beispielsweise darüber aus, welche Technologie(n) sie einsetzen, weshalb sie sich gerade für diese entschieden haben und mit welchen Limitierungen sie sich in ihren aktuellen Projekten konfrontiert sehen.

Ergänzend werden in Experten-Talks unter anderem folgende Kernthemen beleuchtet:

Blockchain Evaluation Matrix: Wie lassen sich Blockchain-Technologien klassifizieren und bewerten?

Aktuelle Limitierungen von Blockchain-Technologie - und welche Ansätze es gibt, diese zu überwinden?

Alle Informationen zur Veranstaltung, Anmeldemöglichkeiten und Agenda finden Interessenten unter: http://blockchain-enterprise-circle.com/

