Der Klimaschutz nimmt Unternehmen immer mehr in die Pflicht. Das passiert einerseits durch das allgemein wachsende Nachhhaltigkeitsbewusstsein, das mittlerweile alle Hierarchieebenen der Unternehmen erreicht hat, andererseits durch die strengeren Umweltauflagen und die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die immer mehr Unternehmen betrifft.

ServiceNow selbst gehört eindeutig zur ersten Kategorie und hat bereits einige wichtige Meilensteine erreicht, darunter der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien und die CO2-Neutralität. Doch das sind nur Zwischenschritte. Deshalb hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, bis 2030 Klimaneutralität (Net Zero) zu erreichen.

Studie: Risikomanagement bei Finanzdienstleistern Effizientes und wirkungsvolles Risiko­management setzt die Zusammenarbeit aller Stakeholder des Unternehmens voraus – ein komplexer, lang­wieriger Prozess. Wie gut Finanzdienstleister aus der DACH-Region dabei sind, erfahren Sie in dieser Studie. Zur Studie

Folgende vier Handlungsstränge hat ServiceNow für sich als Unternehmen identifiziert, um bis 2030 tatsächlich bei Net Zero anzukommen:

Einsatz von Policies zur Umsetzung des Wandels: Langfristiger Wandel beginnt mit klaren Standards. Deshalb erhöht ServiceNow kontinuierlich seine Klimaschutz-Anforderungen an Zulieferer und die gesamte Lieferkette.

Verbessern und Automatisieren der Datenerfassung und Berichterstattung: ServiceNow unterstützt seine eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen durch verbesserte Datenerfassung und Workflows und hilft auf diese Weise mit, den Klimaschutz im gesamten Unternehmen umzusetzen.

Umsetzung von Energieeffizienz-Programmen: Mit dem verstärkten Fokus auf die Reduzierung der Emissionen kann ServiceNow dazu beitragen sicherzustellen, dass Umsatzwachstum nicht zu einem höheren CO2-Fußbadruck führt.

Einbindung und Schulung der wichtigsten Stakeholder: ServiceNow bindet weiterhin alle Stakeholder ein - einschließlich Zulieferer, Mitarbeiter, Partner und Kunden - und arbeitet daran, sie in seine Klimaziele mit einzubeziehen.

Klimaschutz beginnt im Bewusstsein

Bei ServiceNow sind die Mitarbeiter der zentrale Stakeholder. Aus diesem Grund hat ServiceNow die Partnerschaft mit Glacier fortgesetzt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Belegschaft von ServiceNow in Klimafragen zu schulen, ihr ESG-Mindset zu fördern und damit ihre Initiative für eine nachhaltige Zukunft zu aktivieren.

Glacier unterstützt ServiceNow dabei, indem es in regelmäßigen Abständen die Climate Hours durchführt. In diesen anwendungsorientierten, 90-minütigen Sessions werden den einzelnen Mitarbeitenden grundlegende Themen wie die Ursachen des Klimawandels und praxisnahe Handlungsoptionen vermittelt.

Andreas Tschas, CEO und Mitgründer von Glacier, sieht die Mitarbeitenden als entscheidenden Faktor für mehr Nachhaltigkeit: "Klimaschutz im Unternehmen ist essenziell, erhält aber oft nicht die nötige Aufmerksamkeit. Deshalb haben wir die Climate Hours ins Leben gerufen. Das Ziel ist, das Nachhaltigkeitswissen und die -fähigkeiten der Belegschaft zu fördern, um jeden Job zu einer treibenden Kraft für den Klimaschutz zu machen."

Studie: Risikomanagement bei Finanzdienstleistern Effizientes und wirkungsvolles Risiko­management setzt die Zusammenarbeit aller Stakeholder des Unternehmens voraus – ein komplexer, lang­wieriger Prozess. Wie gut Finanzdienstleister aus der DACH-Region dabei sind, erfahren Sie in dieser Studie. Zur Studie

ESG als zentrales Handlungsmotiv

Dank der Partnerschaft mit Glacier werden alle dazu befähigt, einen aktiven Part in der nachhaltigen Umgestaltung der Wirtschaft zu spielen. ServiceNow ermutigt seine Mitarbeitenden dazu, die Initiative zu ergreifen und Projekte aus der Belegschaft heraus zu starten. ServiceNow verdoppelt bereits heute jede Spende bis zu 1.000 Euro pro Jahr, die von einem Teammitglied getätigt wird.

Als international agierendes Unternehmen hat ServiceNow dabei ESG (Environmental, Social & Governance) als Leitlinie für sein Umweltverhalten, sein soziales Engagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung angenommen. ESG ist inzwischen als zentrales Motiv in allen Unternehmensprozessen und der gesamten Arbeitskultur von ServiceNow zu erkennen.

Dank Glacier ist die ServiceNow-Belegschaft zur Triebfeder für den Wandel geworden. Robert Rosellen, Area Vice President Germany, sieht in der Partnerschaft mit Glacier einen wichtigen Schritt für mehr Nachhaltigkeit: "Ich hatte das Vergnügen, an der inspirierenden ServiceNow-Climate-Hours-Veranstaltung teilzunehmen, die von unseren fantastischen Klimabildungspartnern Glacier ausgerichtet und durchgeführt wurde. Und es hat mich in meiner Überzeugung bestärkt, dass wir nur gemeinsam etwas bewirken können."

Warum ESG nicht nur für die Umwelt, sondern auch fürs Business gut ist, erfahren Sie hier.