Was sind schon Yachten, Villen oder Fußballvereine? Wer wirklich reich ist, steigt bei einer Zeitung oder einem sozialen Netzwerk ein. So in etwa könnte man den Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC interpretieren, wonach Elon Musk, der milliardenschwere Chef von Tesla und SpaceX und (neben Putin?) reichste Mensch der Welt, am 14. März 2022 73.486.938 Aktien oder einen Anteil von 9,2 Prozent an der Social-Media-Plattform Twitter erworben hat.

Musk, der auf Twitter über 80 Millionen Follower hat und fleißig Tweets absondert, wird mit diesem Kauf zum größten Aktionär, noch vor der Investmentgesellschaft Vanguard mit 8,8 Prozent und dem ehemaligen Twitter-CEO und -Gründer Jack Dorsey (2,3 Prozent).

Musk als größter Twitter-Aktionär - unklare Absichten

Was genau Musk mit seiner Twitter-Beteiligung vorhat, ist noch unklar. Der 50-jährige hatte das Unternehmen jedoch in den letzten Wochen erneut dafür kritisiert, dass es seiner Meinung nach die Grundsätze der Meinungsfreiheit nicht einhält. Am 25. März startete er dazu eine informelle Umfrage, in der er seine Anhänger fragte, ob Twitter sich an den Grundsatz halte, dass die freie Meinungsäußerung für eine "funktionierende Demokratie" unerlässlich sei. Von den rund zwei Millionen Teilnehmern der Umfrage stimmten 70,4 Prozent mit "Nein".

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Einen Tag nach der Umfrage schrieb Musk: "Angesichts der Tatsache, dass Twitter de facto als öffentlicher Marktplatz dient, untergräbt die Nichteinhaltung der Grundsätze der Redefreiheit die Demokratie grundlegend. Was sollte getan werden? Ist eine neue Plattform erforderlich?"

Aktuell kann Musk allerdings seinen Einfluss als Großaktionär nur indirekt geltend machen, wie Börsenexperten feststellen. So handelte es sich bei dem Bericht an die SEC um ein so genanntes 13G-Filing mit der Angabe, dass die Investition passiv ist. Würde Musk einen aktiven Einfluss, etwa einen Sitz im Verwaltungsrat, anstreben, wäre ein ausführlicheres 13D-Filing erforderlich.

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, das Musk Twitter für seine eigenen Interessen oder die seiner vielfältigen Aktivitäten nutzt oder versucht, Veränderungen bei Twitter durchzusetzen. So lotete er nach der Nachricht am Montag gleich das Interesse der Nutzer an einem Verbesserungsvorschlag aus. In einer neuen Umfrage auf Twitter will er von seinen Anhängern wissen, ob sie sich einen Editier-Button für Tweets wünschen.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Bei den Aktionären scheint der Einstieg auf jeden Fall gut anzukommen: Am Montag schoss der Aktienkurs von Twitter um mehr als 27 Prozent in die Höhe und bescherte dem Neuinvestor Musk gleich einen Gewinn von zehn Prozent auf sein knapp 2,9 Milliarden Dollar schweres Aktienpaket.