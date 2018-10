Um dem Tempo der modernen, digitalen Arbeitswelt gerecht zu werden, ist eine leistungsstarke IT-Umgebung unabdingbar. Dazu gehören Endgeräte, Software und moderne Technologien wie Mobile und Cloud, aber auch die Druckerflotte im Unternehmen. Intelligente Multifunktionsdrucker stellen verstärkt den Dreh- und Angelpunkt der modernen Arbeitswelt dar.

Ihre Drucker sollten dabei nicht nur Druckbefehle möglichst schnell in die Tat umsetzen, sondern sollten Ihren Dokumenten-Workflow möglichst gut unterstützen und so ausfallsicher wie möglich sein. Diesen Anforderungen will Lexmark mit seiner Drucker-Generation für 2018 mehr als nur gerecht werden:

Leistungsstarke Multicore-Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher sorgen dafür, dass Lexmark-Drucker "zukunftssicher" sind. Regelmäßige Firmware-Upgrades halten die Software stets auf dem aktuellen Stand, während ein neues, User Interface eine intuitive, kinderleichte Bedienung gewährleistet.

Mitarbeiter können Druck-Aufgaben über autorisierte, mobile Geräte von jedem Ort aus mit der kostenfreien Lexmark Mobile Print App erledigen. Die Ausgabe ist auch über AirPrint, Google Cloud Print oder Mopria möglich. Print-Prozesse lassen sich so besonders flexibel managen.

Alle Komponenten der Lexmark-Multifunktionsdrucker sind für einen möglichst langfristigen Einsatz aufeinander abgestimmt. Die bewährte, robuste Bauweise der Geräte soll zuverlässige Leistung über Jahre gewährleisten - ohne Unterbrechung der Arbeitsprozesse.

Lexmark schützt Ihre Dokumente, Geräte und Netzwerke standardmäßig mit ganzheitlichen Sicherheitsfunktionen vor unbefugtem Zugriff.

Auch die Nachhaltigkeit ist gewährleistet - alle Lexmark-Geräte erfüllen die weltweit strengsten Umweltschutzauflagen.

Workflow-Optimierung per Druckerflotte

Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto konsequenter werden Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf ihre Hardware-, Software- und Service-Lösungen fahren, um ihre Workflows zu optimieren. Nur mit der richtigen Strategie und intelligent vernetzten Technologien können Medienbrüche, Dopplungen und Streuverluste überwunden und Prozesse nahtlos, schnell und effizient gestaltet werden. Hierbei kann Ihre Druckerflotte eine wesentliche Rolle spielen - wenn sie eine direkte Schnittstelle zu digitalen Prozessen darstellt, die mit Hilfe intelligenter Software maßgeblich zur Workflow-Optimierung beiträgt, so wie es etwa bei den Multifunktionsdruckern von Lexmark der Fall ist.

Wie Sie mit Managed Print Services sparen

Managed Print Services (MPS) sind vor allem bei Digital-Workplace-Projekten sinnvoll, in deren Rahmen einheitliche Technologie- und IT-Standards für die Arbeitsplätze im Unternehmen realisiert werden sollen. Der Umzug von kompletten Fachabteilungen innerhalb eines Gebäudes, lässt sich so deutlich einfacher bewerkstelligen - die Druckerflotte wird zum elementaren Bestandteil der Gebäude-Infrastruktur. Eine optimierte, engmaschig vernetzte und zentral gesteuerte Druckerflotte ist prädestiniert für ganzheitliche Infrastruktur-Bedürfnisse und ermöglicht zudem eine zeitgemäße Abrechnung im Pay-per-use-Verfahren.

Managed Print Services von Lexmark helfen Ihnen jedoch nicht nur dabei, Druckkosten einzusparen und Prozesse zu optimieren: Vorausschauende Service-Leistungen (Predictive Maintenance Services) helfen Ihrem Unternehmen dabei, auf Basis von Big-Data-Analysen mögliche Störungen bereits im Vorfeld zu erkennen und diese so gar nicht erst in Erscheinung treten zu lassen. Mit Managed Print Services von Lexmark profitieren Sie so von einer stets verfügbaren, leistungsfähigen Druckumgebung.

Setzen Sie den richtigen Fokus beim Digital Workplace?

Digital Workplace bedeutet auch, für die Mitarbeiter eine Umgebung zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, mehr Zeit in ihre eigentlichen Kernaufgaben zu investieren, statt diese mit unnötigen Tasks zu verschwenden.

Technologien von Lexmark unterstützen Ihr Unternehmen bei der Rationalisierung der täglichen Workflows und ermöglichen zuverlässiges, sicheres und anwenderfreundliches Drucken sowie den schnellen Austausch von Informationen und Dokumenten. Überzeugen Sie sich selbst!