Auf einen Blick

Pro Erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis

Fantastische Akkulaufzeit

Anständige Leistung

Bietet alle wichtigen Grundlagen Kontra Nicht wasserdicht

Kein 5G

Bildschirm könnte heller sein

Fazit Sie wollen ein wirklich günstiges Handy, das trotzdem anständig zu bedienen ist und sogar brauchbare Fotos macht? Dann ist das Moto G04 ein Schnäppchen, dem man nur schwer widerstehen kann.

Motorola gehört schon seit Jahren zu den besten Anbietern günstiger Handys. Wird auch das neueste Modell diesem Ruf gerecht? Wir haben dem Moto G04 für unter 130 Euro auf den Zahn gefühlt. Handelt es sich wirklich um ein Schnäppchen?

Design & Verarbeitung

Schlichtes, elegantes Design

Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor

Nicht wasserdicht

In dieser Preisklasse ist es überraschend, dass sich das Moto G04 wie ein gut verarbeitetes, robustes Smartphone anfühlt. Das Design ist schlicht, aber elegant, mit klaren Linien und ohne offensichtliche Belege dafür, dass es sich um ein Low-Budget-Gerät handelt.

Die Rückseite besteht lediglich aus dünnem Kunststoff, aber das ist in Ordnung. Schließlich verleiht die matte Oberfläche dem Gerät ein interessantes Aussehen. Außerdem stecken die meisten Smartphones ohnehin in einer Hülle. Dadurch wird das Material der Rückseite zu Nebensache.

Im erhöhten Kameramodul sind das Hauptobjektiv und ein großer Blitz untergebracht.

An den Seiten befinden sich die obligatorischen Bedienelemente zum Einschalten und Regeln der Lautstärke. Alle Knöpfe reagieren mit einem leisen, aber deutlichen Klickgeräusch. Die Einschalttaste dient gleichzeitig als Fingerabdrucksensor, der sich im Test als schnell und zuverlässig erwiesen hat. Sie können das G04 über die Frontkamera auch per Gesichtserkennung entsperren.

Die dünnen Ränder sorgen für ein Verhältnis zwischen Bildschirm und Gehäuse von beachtlichen 89,5 Prozent. Durch das gewählte Seitenverhältnis von 20:9 wirkt das Moto G04 sogar relativ groß.

An der oberen Kante befindet sich ein 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss, während die Unterseite einen USB-C-Ladeanschluss, ein Mikrofon und den einzigen Lautsprecher beherbergt. Die Abmessungen belaufen sich auf 163,49 x 74,53 x 7,99 Millimeter und mit seinem Gewicht von 179 Gramm liegt das Smartphone gut in der Hand.

Natürlich sind einige Features in Anbetracht des niedrigen Preises dem Rotstift zum Opfer gefallen. So ist das Handy laut Hersteller gegen Spritzwasser geschützt, untertauchen sollte man es aber nicht. Auch mobiles Bezahlen ist aufgrund der fehlenden NFC-Funktion nicht möglich.

Und schließlich sind Käufer auf das 4G-Netzwerk angewiesen. 5G bietet das Moto G04 nicht, obwohl es sogar zwei Nano-SIM-Steckplätze vorweisen kann. Alle diese Einschränkungen dürften dem niedrigen Preis geschuldet sein.

Das Motorola Moto G04 ist in den drei Farben "Concord Black", "Sea Green" und "Satin Blue" verfügbar.

Bildschirm & Lautsprecher

6,6-Zoll IPS-LCD

90 Hertz Bildwiederholfrequenz

Einzelner Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung

3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse

Herzstück des Moto G04 ist das 6,6-Zoll-IPS-LCD-Panel mit einer Auflösung von 1.612 x 720 Pixeln. Zwar wird hier nicht einmal 1080p-Auflösung geboten, durch seine Pixeldichte von 269 ppi wirken die angezeigten Inhalte dennoch scharf.

Details und Farben werden auf dem Display gut dargestellt. Lediglich die Rottöne wirken etwas verwaschen. Der Bildschirm offenbart nicht direkt auf den ersten Blick, dass es sich um ein Low-Budget-Smartphone handelt.

Motorola gibt die maximale Helligkeit des Panels mit 537 Nits an. Im normalen Helligkeitsmodus habe ich etwa 320 Nits gemessen, was für den Gebrauch in Innenräumen und an weniger sonnigen Tagen in Ordnung ist. In der prallen Sommersonne könnte es aber schwierig werden, das Display des Moto G04 noch ablesen zu können.

Die Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz ist hingegen bei diesem Preis eine echte Überraschung. Dadurch wird der Bildlauf beim Scrollen flüssiger. Nur auf sehr bildlastigen Seiten wie dem Google News Feed ist der Bildlauf nicht ganz so butterweich. Dafür ist wohl aber eher der geringe Arbeitsspeicher verantwortlich.

Der Ton wird über einen einzigen Lautsprecher an der Unterseite des Moto G04 wiedergegeben. Dieser liefert einen ziemlich dünnen Klang, wobei sich die Frequenzen bei höherer Lautstärke überlagern. Für Youtube-Videos ist er sicherlich gut genug, aber Musik klingt damit nicht besonders ausgewogen. Motorola gibt an, dass der Lautsprecher Dolby Atmos unterstützt. In der Praxis haben Sie davon aber wenig.

Wenn Sie lieber Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden möchten, können Sie diese entweder in die 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse einstecken oder drahtlos über Bluetooth 5.0 mit dem Handy verbinden.

Spezifikationen & Leistung

Unisoc T606 Prozessor

4 GB RAM / 64 GB interner Speicher

Unterstützung für microSD-Karten bis zu 1 TB

Man könnte bei dem Preis erwarten, dass die Leistung des Moto G04 unterirdisch ausfällt. Daher war ich überrascht, dass das Smartphone auch im Alltagseinsatz eine gute Figur macht: Der verbaute UniSoc T606 Octa-Core-Prozessor enthält zwei A75-Kerne mit 1,6 Gigahertz sowie sechs A55-Kerne mit 1,6 Gigahertz. Dazu kommt eine ARM Mali-G57 MP1-Grafikeinheit.

Beim ersten Einschalten dauert es zwar etwas, bis alle Apps geladen waren und ich zwischen ihnen wechseln konnte. Aber nach diesem anfänglichen Stottern beim Hochfahren verbesserte sich die Leistung so weit, dass alle Anwendungen reibungslos liefen.

Natürlich ist es nicht das schnellste Gerät auf dem Markt, aber die etwas schwerfälligen Momente sind definitiv akzeptabel. Nur das Rendern von Fotos nach der Aufnahme kann länger dauern als gewohnt. Auch hierfür könnte der mit 4 Gigabyte etwas knapp bemessene Arbeitsspeicher verantwortlich sein.

Sogar das Spielen ist mit dem Moto G04 möglich: "Asphalt 9: Legends" lief ohne merkliche Ruckler oder Abstürze. Das Gerät erwärmte sich bei längeren Sessions geringfügig, aber nie unangenehm stark. Lediglich Spiele wie "PUBG" würde ich nicht empfehlen. Damit hatte das Handy dann doch arg zu kämpfen.

Es gibt die Möglichkeit, einen Teil des integrierten Speichers als virtuellen Arbeitsspeicher zu verwenden. Maximal 4 Gigabyte des internen Speichers lassen sich in RAM umwandeln. Dies kann definitiv hilfreich sein.

Von den verbauten 64 Gigabyte des internen Speichers bleiben dann aber nur noch 58 Gigabyte für Anwendungen übrig. Zwar lässt sich das Smartphone auch mit einer microSD-Karte erweitern. Auf diesem Speichertyp kann jedoch die RAM-Boost-Funktion nicht genutzt werden.

Motorola Moto G04 Benchmarks

Kameras

16 Megapixel f/2.2 Rückkamera

5 Megapixel f/2.2 Frontkamera

Durchschnittliche Fotos und Videos

Motorola verzichtet auf eine Vielzahl von sinnlosen 2 Megapixel-Kameras, nur um die Anzahl der Cams zu erhöhen. Stattdessen gibt es eine einfache 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies auf der Vorderseite. Bei der zweiten Linse auf der Rückseite handelt es sich lediglich um einen Blitz.

Die mit der Hauptkamera aufgenommenen Bilder sind akzeptabel und manchmal sogar recht gut. Für ein Handy mit einem derart niedrigen Preisschild ist es erstaunlich, dass die Bilder überhaupt so gut gelingen.

Geben Sie dem Moto G04 etwas Licht und Sie werden Fotos und Videos aufnehmen können, die mehr als brauchbar für Social Media Posts sind. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist es etwas schwieriger, aber wenn Sie eine ruhige Hand haben, können Sie immer noch brauchbare Bilder machen.

Die Frontkamera ist die schwächere der beiden Linsen. Auch hier benötigen Sie viel Licht, um anständige Bilder zu machen. Ich kann es nicht oft genug betonen: Wenn Sie nur rund 120/130 Euro für ein Smartphone ausgeben, sollten Sie in den Kameras nicht zu viel erwarten. Motorola hat aber in der Tat sehr gute Arbeit geleistet und das G04 zu einem Gerät gemacht, das für einfache Schnappschüsse durchaus geeignet ist.

Akkulaufzeit & Aufladen

5.000-mAh-Akku

Mitgeliefertes 10-Watt-Ladegerät (unterstützt bis zu 15 Watt)

Beeindruckende Akkulaufzeit

Ein Bereich, in dem das Moto G04 glänzt, ist die Akkulaufzeit. Wenn Sie das Gerät nur mit Surfen, Messaging, Social Media und dem einen oder anderen Spiel malträtieren, ist der Akku bis zum Schlafengehen immer noch ausreichend voll. Wenn Sie kein Vielnutzer sind, können Sie dieses Handy problemlos zwei Tage lang bis zum Aufladen nutzen.

In unserem standardmäßigen PCMark-Akku-Benchmark-Test erreichte das Moto G04 satte 14 Stunden und 53 Minuten, was es zu einem der besten Geräte macht, die wir dieses Jahr getestet haben.

Die Ladezeiten können nicht ganz mit der beeindruckenden Ausdauer mithalten, denn das mitgelieferte 10-Watt-Ladegerät und das USB-C-Kabel bieten keine Schnellladefunktion. Das Handy wird in 15 Minuten von 0 auf 7 Prozent aufgeladen, in 30 Minuten auf 19 Prozent, und eine vollständige Aufladung dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Kabelloses Laden wird ebenfalls nicht unterstützt, aber das ist für ein Handy mit diesem Preis wohl verständlich.

Bemerkenswert ist, dass Motorola ein Ladegerät und Ladekabel mitliefert. Das ist eine nette Geste, wenn man bedenkt, wie viel das G04 kostet.

Software & Apps

Android 14

Anfänglicher Software-Ballast (der aber leicht zu entfernen ist)

2 Jahre lang Sicherheitsupdates

Eine weitere angenehme Überraschung ist, dass Motorola dem Moto G04 die aktuellste Android-14-Version spendiert. Es läuft zudem ziemlich reibungslos. Wie bei allen Motorola-Smartphones der letzten Jahre wurde das Betriebssystem nur geringfügig angepasst, mit nur wenigen Moto-Apps und -Funktionen.

Es gibt eine kleine Sammlung von Drittanbieter-Apps, die im Rahmen der Einrichtung installiert werden müssen. Aber diese können Sie alle sofort im Anschluss wieder löschen. Sie werden auch aufgefordert, weitere Apps zu installieren, aber dies können Sie ablehnen.

Motorola hat nicht zugesichert, dass das Moto G04 noch weitere Android-Updates erhalten wird. Wenn Sie also auf Android 16 oder höher hoffen, werden Sie vielleicht enttäuscht sein. Aber es wird zumindest zwei Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.

Ein längerer Zeitraum würde natürlich die Lebensdauer des G04 verlängern, aber auch hier ist die Arbeit an Software-Patches mit Kosten verbunden, die sich Motorola wohl sparen will.

Preis und Verfügbarkeit

Das Moto G04 ist auf der Motorola Website für 119,99 Euro erhältlich. Bei Amazon kostet das Modell in Satinblau 122,04 Euro. Einige Händler haben das Smartphone jedoch auch schon für weniger im Angebot. Zu diesem Preis gibt es nicht allzu viele Konkurrenten, die da mithalten können.

Das Nokia C32 für 114,99 Euro bietet eine ähnliche Ausstattung, wenn auch mit einer größeren Pixelanzahl bei der 50-Megapixel-Hauptkamera.

Eine weitere Option ist das Realme C35, das Sie für rund 143 Euro kaufen können und das mit einem Full-HD-Display und einer guten Hauptkamera ausgestattet ist. Auch Motorola hat eigene Alternativen, darunter das Moto G13, das für rund 105 Euro zusätzliche Kameras bietet. Aber ich halte das G04 insgesamt für das bessere Gerät.

Sollten Sie das Motorola Moto G04 kaufen?

Das Moto G04 ist nicht für jeden Anwender geeignet. Die Kameras sind durchschnittlich, die Leistung ist es auch. Doch beide Funktionen übertreffen das, was Sie normalerweise von einem derart günstigen Smartphone erwarten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Flaggschiff-Killer sind, werden Sie hier nicht fündig. Aber wenn Sie ein Gerät für Kinder oder ältere Verwandte suchen, dann ist dies ein wirklich guter Kandidat. Auch als Zweithandy für den Urlaub oder ein Festival macht das Moto G04 eine gute Figur.

Es erfüllt die grundlegenden Anforderungen, kostet wenig und sieht so schick aus, dass man den Budget-Preis nicht direkt sieht.

(PC-Welt)