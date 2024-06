Pro Guter Klang

Leicht und bequem Kontra Schlechte Geräuschunterdrückung

Keine App für iOS

Schlechter Klang bei Anrufen

Fazit Die Motorola Moto Buds+ sind bequem und klingen gut, aber die schwache Geräuschunterdrückung, das Fehlen einer App für iOS und die fragwürdige Gesprächsqualität bei Telefonaten ziehen die Bewertung nach unten.

Auf einen Blick

Die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer Motorola Moto Buds+ von Lenovo erinnern auf den ersten Blick sehr an die Oneplus Buds 3. Sowohl die Kopfhörer selbst als auch das Ladeetui sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Auch die technische Ausstattung der Moto Buds+ bietet nur weniges, was sie von anderen Wireless-Kopfhörern abhebt.

Design und Bedienung

Im Vergleich zu den Oneplus Buds 3 sind sie etwas leichter, mit nur 4 Gramm pro Kopfhörer (die Buds 3 wiegen 4,8 Gramm). Sie sitzen fest und bequem und dank der drei verschiedenen mitgelieferten Stöpsel funktionieren sie in kleinen und großen Ohren gleichermaßen gut. Die Touch-Bedienelemente reagieren im Allgemeinen gut, auch wenn sie ein wenig zu unempfindlich sind.

Während des Tests kam es zu einigen Bedienfehlern, insbesondere bei dreimaligem Drücken. Doppeltes Antippen startet und stoppt die Wiedergabe oder beantwortet und beendet Anrufe. Dreifaches Drücken auf den linken Ohrhörer springt in der Wiedergabeliste einen Schritt zurück und dreifaches Drücken auf den rechten Ohrhörer springt einen Schritt vorwärts. Ein langer Druck schaltet zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi um.

Die einzelnen Bedienfunktionen können in der zugehörigen App geändert werden - zumindest, wenn Sie ein Android-Smartphone besitzen. Es gibt keine App für iOS, was einer der großen Nachteile der Moto Buds+ ist.

Es ist möglich, sie mit iOS zu verwenden, aber Sie verpassen dann einige Funktionen wie einen Equalizer, die Feineinstellung der Geräuschunterdrückung, die Auswahl des Wiedergabemodus (Hi-Res-Modus und Gaming-Modus) und mehr.

Klang und Geräuschunterdrückung

Der Sound der Moto Buds+ ist wirklich gut. Man bemerkt schnell, dass es sich um eine Zusammenarbeit mit den Sound-Meistern von Bose handelt. Zugegeben, der Klang kann nicht wirklich mit Luxus-Modellen wie den Devialet Gemini II für 399 Euro mithalten, aber angesichts des Preises von 150 Euro ist er recht erschwinglich.

Leider kann man das nicht über die Geräuschunterdrückung sagen. Die schneidet etwas schlechter ab als der durchschnittliche Wireless-Kopfhörer in dieser Preisklasse. Es gibt sogar viele billigere Modelle, bei denen die Geräuschunterdrückung besser funktioniert als bei den Moto Buds+. Minuspunkte gibt es auch für die Telefonate, die eine fragwürdige Klangqualität haben und unter Störungen leiden.

Akku und Aufladen

Die Akkulaufzeit hingegen ist mit acht Stunden pro Ladung (ohne Geräuschunterdrückung) und insgesamt 38 Stunden mit dem Ladeetui hervorragend. Einen Pluspunkt gibt es auch für die Möglichkeit, das Etui kabellos aufzuladen.

Preis und Verfügbarkeit

Im Online-Shop von Lenovo sind die Moto Buds+ in den Farben Dunkelgrün und Beige zum Preis von 150 Euro erhältlich. Günstiger geht es bei Online-Händler Amazon. Hier sind die beiden Farbversionen für jeweils rund 130 Euro zu haben.

Fazit

Alles in allem sind die Moto Buds+ ausgezeichnete kabellose In-Ear-Kopfhörer. Der Klang ist in Anbetracht des Preises gut und sie sitzen bequem in den Ohren. Die schwache Geräuschunterdrückung, das Fehlen einer App für iOS und die fragwürdige Anrufqualität ziehen die Bewertung jedoch nach unten.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesternpublikation M3.se und wurde von uns übersetzt und angepasst.

Spezifikationen

Produkt: Motorola Moto Buds+

Getestet: April 2024

Hersteller/Website: Lenovo, lenovo.com

Konnektivität: Bluetooth 5.3

Systemvoraussetzungen: iOS oder Android

Companion App: Ja

Aktive Geräuschunterdrückung: Ja

Freisprecheinrichtung: Nein

Unterstützung für Sprachsteuerung: Ja (Amazon Alexa und Google Assistant)

IP-Zertifizierung: IP54 (Schutz vor Staub und Spritzwasser)

Farben: Dunkelgrün ("Forest Grey") und Beige ("Beach Sand")

Gewicht (zwei Kopfhörer): 8 Gramm

Gewicht Ladeetui ohne Kopfhörer: 43 Gramm

Größe des Ladeetuis: 5,8 × 4,8 × 2,5 Zentimeter

Akkulaufzeit nur Musik insgesamt: 38 Stunden

Akkulaufzeit nur Musik pro Ladung: 8 Stunden

Kabelloses Laden Etui: Ja

Preis: ab 129,99 Euro bei Amazon

Bewertung: 3 von 5

(PC-Welt)