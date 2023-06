MoCA ist die Abkürzung für "Multimedia over Coax Alliance". Dabei handelt es sich um einen Netzwerkstandard, der es ermöglicht, mehrere Geräte über ein Koaxialkabel miteinander zu verbinden. Dieses Kabel ist dasselbe, das normalerweise für den Anschluss von Kabel-TV-Systemen verwendet wird.

In Haushalten mit dieser Verkabelung bietet MoCA sehr viel mehr Leistung und Vorteile als Powerline. Im Unterschied zu MoCA nutzt Powerline nämlich Stromkabel für die Weitergabe der Netzwerksignale. Bei Powerline ist die Anfälligkeit für Ausfälle und Leistungseinbrüche dementsprechend ein Problem. MoCa wiederum benötigt dafür spezielle Adapter für den Aufbau von Netzwerken, wie diese hier:

MoCA ist flexibel einsetzbar für unterschiedliche Signale

MoCA ermöglicht es, Daten, Audio und Video über ein einziges Koaxialkabel zu übertragen, anstatt dass für jedes Gerät ein separates Kabel erforderlich ist. Das bedeutet, dass Sie Ihr Netzwerk einfacher und kosteneffizienter aufbauen können, weil Sie über ein einzelnes Kabel verschiedene Daten übertragen können - und die Kabel oft schon in Wohnungen und Häusern verlegt sind.

Um MoCA zu nutzen, müssen alle Geräte im Netzwerk mit einem MOCA-Adapter ausgestattet sein. Diese Adapter lassen sich an einen Router, eine Set-Top-Box, einen PC oder ein anderes Gerät anschließen, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Geräte verbunden sind, können sie miteinander kommunizieren und Daten, Audio und Video übertragen. Neben den oben aufgelisteten Adaptern gibt es noch zahlreiche weitere, mit denen sich Netzwerke aufbauen lassen:

MoCA ist aus diesen Gründen auch eine praktische und einfache Lösung für den Aufbau eines Heimnetzwerks, insbesondere wenn Sie bereits eine Koaxialverkabelung in Ihren Wohnräumen haben. Die Technik bietet zudem eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit und eine bessere Übertragungsqualität als Powerline und WLAN.

MoCA in Kombination mit Powerline und WLAN

Powerline lässt sich natürlich parallel zu MoCA einsetzen, wenn an verschiedenen Stellen im Haus kein MoCA verfügbar ist. Natürlich lassen sich MoCA, Powerline und WLAN miteinander kombinieren. Sie können aber den Netzwerkausgang eines Powerline-Adapters nicht direkt mit einem MoCA-Adapter verbinden. Aber Sie können den Netzwerkausgang von MoCA-Adaptern und Powerline-Adaptern mit dem Netzwerkausgang eines WLAN-Routers verbinden. Dadurch können Sie alle drei Technologien in einem gemeinsamen Netzwerk miteinander verknüpfen. Powerline-Adapter werden direkt mit der Steckdose verbunden. Beispiele dafür sind:

Powerline versus MoCA

Der Unterschied zwischen Powerline und MoCA liegt darin, wie die Datenübertragung abläuft. Powerline ist ein Netzwerkstandard, bei dem Daten über das Stromversorgungsnetz in einem Gebäude übertragen werden. Um ein Powerline-Netzwerk einzurichten, benötigen Sie Powerline-Adapter, die an die Steckdosen angeschlossen werden. Die Daten werden dann über das Stromkabel von einem Adapter zum anderen übertragen. Das funktioniert nicht immer problemlos, vorwiegend über Leitungen hinweg, die an verschiedenen Sicherungen hängen. Doch der Vorteil ist: Stromleitungen sind nahezu überall verlegt.

MoCA nutzt dagegen ein Koaxialkabel, das normalerweise für den Antennenanschluss beim Kabel-TV genutzt wird. Wenn Sie also keine Koaxialkabel in Ihrem Haus haben, können Sie MoCA nicht verwenden. Ein weiterer Nachteil von MoCA ist, dass die Reichweite nicht so groß ist, wie bei Powerline. Die Powerline-Signale können in der Regel über große Distanzen übertragen werden, während MoCA-Signale in der Regel nur eine begrenzte Distanz übertragen können. Die Strecke hängt von der Qualität des Kabels ab und natürlich von der Anzahl an verwendeten Geräten. Noch ein Nachteil von MoCA ist, dass die Geräte in der Regel teurer sind als Powerline.

In Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit ist MoCA jedoch in der Regel schneller als Powerline. MoCA kann Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s übertragen, während Powerline meistens Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s bietet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass MoCA eine gute Option ist, wenn Sie ein Koaxialkabelnetzwerk haben und eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit benötigen, aber die Technik ist teurer und hat eine kürzere Reichweite als Powerline.

Powerline hat im Vergleich zu MoCA verschiedene Nachteile

Powerline bietet die bereits erwähnten Vorteile der einfachen Installation und großer Reichweite, hat aber auch einige Nachteile im Vergleich zu MoCA:

Die Übertragungsgeschwindigkeiten können je nach Distanz, Stromleitungsqualität und Störungen variieren, was zu Geschwindigkeitseinbußen führen kann. Powerline ist anfällig für Interferenzen von anderen elektrischen Geräten, die auf der gleichen Stromleitung betrieben werden. Powerline-Adapter können teuer sein und müssen an jedem Endpunkt installiert werden, was die Gesamtkosten erhöhen kann.

(PC-Welt)