Schon seit geraumer Zeit ist es möglich, sich auf Webseiten mit dem Facebook- oder Google-Account via Single Sign-On anzumelden, statt ein neues Konto auf der betreffenden Webseite erstellen zu müssen. Durch dieses Login-Verfahren entfällt das lästige Suchen nach "sicheren" Passwörtern, die im Zweifel sowieso wieder vergessen werden. Außerdem müssen auf fremden Internetseiten keine persönlichen Daten angegeben werden, sondern es kann bequem der Zugang genutzt werden, der bereits angelegt wurde.

Nun haben Facebook und Co. in dieser Hinsicht Konkurrenz bekommen: Telekom, Vodafone und Telefónica haben ihren Dienst "Mobile Connect" gestartet. Bei Mobile Connect handelt es sich um eine von der GSM Association (GSMA) entwickelte Lösung für digitale Authentifizierung. Dieser Dienst erlaubt es dem Nutzer, sich mit seiner Mobilfunknummer auf Internetseiten anzumelden, ohne Angabe einer E-Mail-Adresse oder eines Passworts. Dabei dient die persönliche Handynummer als Identifizierung. Mobile Connect kann als Ein-Faktor- und als Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt werden.

Ein-Faktor-Authentifizierung

Im Rahmen der Ein-Faktor-Authentifizierung muss auf der betreffenden Webseite die Handynummer eingegeben werden, daraufhin wird ein Link per SMS an die angegebene Nummer übersendet. Wird der Link angeklickt, stellt dies die Bestätigung des Erhalts der SMS dar. Diese Bestätigung erlaubt anschließend dem Netzbetreiber - also Telekom, Vodafone oder Telefónica - dem Webseitenbetreiber eine "pseudonymisierte Kundenreferenznummer" zu übermitteln.

Der Webseitenbetreiber erhält also lediglich die Bestätigung der Authentifizierung, durch die pseudonymisierte Kundenreferenznummer kann er den Nutzer zuordnen. Das bedeutet, dass darüber hinaus an den Webseitenbetreiber keine Daten übermittelt werden müssen. Der Vorgang soll schnell und für den Nutzer komfortabel erfolgen, denn die Anmeldung erfolgt ohne E-Mail oder Passwort. Bereits jetzt bietet beispielsweise "Verimi" den Login mit Handynummer an. Künftig soll Mobile Connect auch digitale Behördengänge ermöglichen.

Aus datenschutzrechtlicher Hinsicht erscheint der Anmeldevorgang über Mobile Connect vielversprechend. Telekom selbst sagt, sie schließen mit dem Login-Verfahren die "Sicherheitslücke Passwort". So muss nicht mehr die unverschlüsselte Speicherung von Passwörtern - die unter Umständen auch mehrfach eingesetzt werden - befürchtet werden. Zudem werden die Daten nicht an den Webseitenbetreiber übermittelt, sondern der Prozess läuft vollständig über den Netzbetreiber, der sowieso schon über die entsprechenden Daten verfügt. Daher ist keine Angabe von persönlichen Daten auf fremden Webseiten mehr erforderlich, sodass auch kein Datenmissbrauch auf fremden Seiten befürchtet werden muss.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Es ist auch möglich, Mobile Connect als Zusatzfaktor bei der Authentifizierung zu nutzen. In diesem Fall dient die Authentifizierung durch Mobile Connect ergänzend zu den Login-Daten (Benutzerkennung und Passwort) als zusätzliche Absicherung. Gerade im Hinblick auf die Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 (Payment Service Directive 2) ist dies in Zukunft auch erforderlich.

Die Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 wird in zwei Stufen in nationales Recht umgesetzt. Die erste Umsetzung erfolgte bereits im Januar 2018, das zweite Umsetzungsgesetz wird am 13. September 2019 in Kraft treten. Dadurch werden die Zahlungsdienstleister zu einer "starken Kundenauthentifizierung" verpflichtet. Demnach sollen Online- und Kartenzahlungen in der Regel durch zwei unabhängige Merkmale bestätigt werden (aus den Kategorien Wissen, Besitz und Inhärenz). So müssen beispielsweise beim Online-Banking sowohl Login-Daten als auch eine TAN eingegeben werden. Die TAN muss aus einem dynamischen TAN-Verfahren erlangt werden, das heißt, mit einem Verfahren, bei dem für jede Transaktion eine neue TAN generiert wird. Die starke Kundenauthentifizierung führt also zu einer erhöhten Sicherheit für den Nutzer - was bei den sich ständig ändernden Betrugsmethoden auch erforderlich ist.

Keine Übermittlung in Drittländer

Aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist es vorteilhaft, dass der Dienst Mobile Connect durch die Deutsche Telekom, Vodafone Deutschland und Telefónica Deutschland angeboten wird. Denn es findet grundsätzlich keine Übermittlung in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union (beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraumes) statt, soweit die Anmeldung direkt über Telekom, Telefónica oder Vodafone erfolgt. Allerdings ist eine Registrierung nicht nur über die Netzbetreiber selbst möglich, sondern auch über Mobile Connect Partner und GSM Association MC LLC (GSMA). Von GSMA werden die Mobilfunknummern für zwölf Monate auf einem Server in den USA gespeichert (PDF), allerdings erst, nachdem sie anonymisiert wurden. Daher bestehen auch hier keine datenschutzrechtlichen Bedenken. (jd)