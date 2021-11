Manchmal ist es mühsam, das zu teilen, was man online gefunden hat. Sie müssen URLs oder Bilder kopieren, in die Nachrichten-App wechseln, tippen und halten, "Einfügen" wählen... Oder Sie können sich durch verschiedene Menüs wühlen und nach dem Menü "Teilen" suchen (in der Regel ein Kästchen mit einem Pfeil, der oben herausragt), um Inhalte direkt zu senden. Aber Sie wären überrascht, wie viele Benutzer das Menü "Teilen" überhaupt nicht kennen, und selbst wenn Sie es kennen, kann es in einigen Anwendungen schwer zu finden sein.

Mit iOS 15 gibt es eine viel schnellere und einfachere Möglichkeit, etwas auf deinem Bildschirm an eine andere Person zu senden. Sagen Sie einfach "Hey Siri, teile dies mit [Name]" (oder etwas Ähnliches wie "Sende dies an [Name]") und Siri teilt den Inhalt auf dem Bildschirm mit dieser Person über Nachrichten. Sie können jeden Namen verwenden, den Siri normalerweise aus Ihren Kontakten oder Ihrem Nachrichtenverlauf erkennen würde, oder familiäre Beziehungen, wenn Sie diese in Ihren Kontaktdetails haben (z. B. "Sende dies an Mama").

Siri zeigt eine Nachrichtenkarte mit dem Inhalt an und fragt: "Bereit zum Senden?". Wenn Sie "Ja" sagen, wird die Nachricht sofort gesendet. Wenn Sie "Nein" sagen, bleibt die Karte auf dem Bildschirm, sodass Sie eine Nachricht dazu eingeben können.

Bei Elementen wie Bildern, Webseiten, Apple Music oder Podcasts, Apple News und Maps-Standorten werden Anhänge mit dem eigentlichen Inhalt geteilt. Bei Inhalten, die Siri nicht freigeben kann, werden Sie gewarnt, dass nur ein Screenshot gesendet werden kann – aber Siri macht trotzdem automatisch einen Screenshot und fügt ihn in eine Nachricht ein.

Das funktioniert alles reibungslos. Bitten Sie Siri einfach, etwas zu teilen, und Siri bereitet das Objekt vor und fügt es im Handumdrehen in eine Nachricht ein. Kein Suchen nach Freigabemenüs, kein Kopieren/Einfügen, kein Hin- und Herblättern in der Nachrichten-App. (Macwelt)