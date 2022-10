Bis vor wenigen Jahren reisten Menschen häufig Hunderte bis Tausende von Kilometern, um Kollegen, Geschäftspartnern und Kunden zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Dies änderte sich mit COVID-19 schlagartig und auch nach Abklingen der Pandemie werden mehr und mehr Meetings ins Web verlagert, um Zeit, Kosten und Energie zu sparen.

Wie die meisten sicher bestätigen, funktionieren Videokonferenzen irgendwie schon, sind aber bei weitem nicht so effektiv wie reale Meetings. Obwohl es zahlreiche Tipps für effektive Videokonferenzen gibt, werden diese selten eingehalten. Meetings dauern unnötig lange, liefern keine Ergebnisse und nach einiger Zeit stellt sich jedoch eine gewisse Müdigkeit, schon früh als Zoomfatique bezeichnet, ein. Schlimmer noch: Teilnehmer schalten die Kamera aus, um zumindest anderweitig produktiv zu sein.

Um Abhilfe zu schaffen, hat Cevat Yerli, Gründer und CEO von The TMRW Foundation auf der Technologiemesse GITEX in Dubai die Lösung ROOM vorgestellt. ROOM ist ein Metaversum mit vielfältigen und realistischen 3D-Orten, an denen sich Menschen treffen können. Auf anonyme Avatare und eine teure Ausrüstung wie VR-Brille und ein leistungsstarker PC wurde dabei bewusst verzichtet - auch um die Einstiegshürde niedrig zu halten. Ein kompatibler Browser - Chrome, Edge oder Opera - und eine Webcam genügen.

