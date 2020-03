Für ein Unternehmen geht es heute nicht mehr darum, ob es Geschäftsprozesse und Angebote digitalisiert, sondern wie schnell und effizient es dies tut. Eine Schlüsselrolle spielen dabei web-basierte Geschäftsanwendungen, mit denen Unternehmen Arbeitsabläufe digital abbilden und somit effizienter machen können.

Doch solche Prozesse umzustellen ist leichter gesagt als getan. Denn ein großer Teil der Firmen steckt in einer "Digitalisierungsfalle". So ergab eine Studie des Digitalverbands Bitkom von Ende 2019, dass sich die Mehrzahl der kleineren und mittelständischen Firmen als "digitale Nachzügler" einstuft. Das gilt auch für solche aus dem gehobenen Mittelstand mit bis zu 2.000 Mitarbeitern.

IT-Fachleute sind Mangelware

Ein Grund dafür ist, dass es Unternehmen schwerfällt, Geschäftsprozesse und Business-Anwendungen auf eine digitale Grundlage zu stellen. Teils fehlt dafür das nötige Know-how, teils ist die hauseigene IT-Abteilung mit dem Tagesgeschäft ausgelastet. Also einfach zusätzliche IT-Fachleute einstellen? Auch das funktioniert nicht. Denn nach Angaben des Bitkom konnten deutsche Unternehmen 2019 mehr als 120.000 IT-Fachstellen nicht besetzen - ein neuer Negativrekord.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Die User, gleich ob eigene Mitarbeiter, Partner oder Kunden, haben immer höhere Ansprüche an Web-Anwendungen. Ein zentraler Punkt ist, dass solche Applikationen umgehend an geänderte Anforderungen angepasst und um neue Funktionen erweitert werden müssen.

Die Lösung heißt "Low-Code"

Mit klassischen Programmierverfahren lassen sich diese Anforderungen zwar erfüllen. Doch dies erfordert mehr Zeit und ist kostspieliger als bei einem alternativen Ansatz: dem Einsatz von Low-Code-Development-Plattformen. Low Code nutzt grafische Entwicklungswerkzeuge und Bausteine wie Flussdiagramme und Tabellen. Diese Module repräsentieren die Business-Logik, Datenbankmodelle und Benutzeroberflächen.

Der Entwickler setzt die Komponenten auf dem Bildschirm nach dem Drag & Drop-Prinzip zusammen. Dabei werden die Logiken der Anwendungen in Workflows abgebildet. Deshalb lassen sich Low-Code-Entwicklungsplattformen wie Intrexx von United Planet auch dazu nutzen, komplette Geschäftsprozesse zu entwerfen und zu implementieren - Stichwort "Business Process Management" (BPM).

Damit dies funktioniert, stellt eine Low-Code-Plattform Schnittstellen und Connectoren zu anderen Anwendungen bereit, etwa CRM- und ERP-Systemen. Die Daten solcher Systeme fließen in die Geschäftsanwendungen mit ein. Der Nutzer merkt gar nicht, dass im Hintergrund unterschiedliche Datenquellen miteinander "sprechen". Eine Low-Code-Lösung wie Intrexx ermöglicht es einem Unternehmen somit, eine zentrale Plattform zu schaffen, die alle Anwendungen und Datenbestände einfach und effizient miteinander verknüpft. Das wiederum ist die Voraussetzung dafür, Unternehmensprozesse zu digitalisieren. Im folgenden Video sehen Sie, wie mit der Low-Code-Plattform Intrexx eine Applikation per Drag and Drop erstellt werden kann:

Was bringt das?

Doch was bringt Low-Code im Detail? Ein Pluspunkt ist, dass auch Mitarbeiter in den Fachabteilungen Anwendungen erstellen können. Denn sie müssen sich nicht mit dem Source-Code von Programmen herumschlagen. Denn manuelles Programmieren ist bei Low-Code zwar jederzeit möglich, aber keineswegs überall nötig. Solche "Citizen Developer" entlasten die Fachleute in der IT-Abteilung. Dennoch ist durch das gesicherte Low-Code-Framework jederzeit gewährleistet, dass diese Arbeit von Nicht-Entwicklern sich stets im Rahmen der vom Unternehmen gewünschten Corporate Identity (CI) bewegt. So wirkt immer alles aus einem Guss. Ein weiterer Vorteil ist der Zeitgewinn: Anwendungen werden innerhalb von Stunden oder Tagen erstellt, nicht in Monaten.

Eine Stärke von Low-Code ist außerdem der einfache Entwicklungsprozess. Es fällt weniger manuelles Coding an. Dadurch lassen sich Anwendungen mit geringerem Aufwand und schneller zusammenbauen - auch von den Fachabteilungen. Das wiederum entlastet die IT-Abteilung und führt dazu, dass Fachabteilungen ihre Anforderungen besser in Web-Anwendungen einbringen können.

Zu den wichtigsten Vorzügen zählt die Anpassbarkeit von Anwendungen. Sie lassen sich schnell und mit geringem Aufwand auf neue Marktgegebenheiten oder Nutzeranforderungen abstimmen. In diesem Punkt unterscheiden sich Low-Code-Development-Plattformen im Übrigen von No-Code-Lösungen: Diese kommen zwar komplett ohne Programmieraufwand aus, weil Applikationen aus vorgefertigten Bausteinen zusammengesetzt werden. Der Nachteil ist jedoch, dass sich solche Anwendungen weder anpassen noch in eine bestehende Anwendungslandschaft integrieren lassen.

Worauf es bei einer Low-Code-Development-Plattform ankommt

Zum Abschluss noch Tipps, worauf Nutzer bei der Auswahl einer Low-Code-Entwicklungsplattform achten sollten:

Kundenreferenzen (Case Studies):Sie sind ein Beleg dafür, ob sich die Lösung in der Praxis bewährt hat.

Funktionen der Plattform: Ist sie einfach zu bedienen? Wie ist es um das Prozessmanagement und die Datenintegration bestellt? Sind Connectoren zu Systemen anderer Anbieter vorhanden, etwa CRM- und ERP-Lösungen oder Microsoft Office 365? Wie ist es um die Skalierbarkeit der Lösung bestellt?

Erweiterung zu einer Unternehmensplattform: Low-Code-Development-Lösungen wie Intrexx lassen sich zu einer unternehmensweiten Informations- und Kommunikationsplattform ausbauen. Diese stellt zentral Daten, Dokumente und Informationen bereit. Unternehmen, die solche Funktionen benötigen, sollten eine entsprechende Lösung wählen. Das setzt voraus, dass sich die mit Low-Code erstellten Anwendungen in eine Gesamtarchitektur integrieren lassen.

Unterstützung unterschiedlicher Gerätetypen: Mit der Low-Code-Plattform sollten sich beispielsweise auch Anwendungen für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets erstellen lassen. Das kann mit einem responsiven Web-Design oder in Form von nativen mobilen Apps erfolgen.

Update-Politik: Wichtig ist, dass der Anbieter seine Plattform lange Zeit und regelmäßig mit Updates versorgt.

Support- und Consulting-Services: Solche Angebote sind vor allem dann wichtig, wenn ein Unternehmen keine oder nur grundlegende Erfahrungen mit der Entwicklung und Anpassung von Business-Anwendungen hat.

Die Zielgruppen der Low-Code-Entwicklungsumgebung prüfen: Idealerweise spricht die Plattform sowohl User an, die einfachere Applikationen entwickeln wollen, als auch technisch versierte Nutzer, die umfassendere Möglichkeiten benötigen.

Fazit

Eine Low-Code-Entwicklungsplattform wie Intrexx ist der "goldene Mittelweg" zwischen der klassischen Programmierung und No-Code-Lösungen. Sie reduziert den IT-Aufwand und bietet gleichzeitig eine hohe Variabilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit. Am wichtigsten ist jedoch ein Punkt: Mit einer Lösung wie Intrexx erhält der Nutzer eine Plattform, mit der er Unternehmensprozesse aller Art digitalisieren kann und dabei jederzeit den Überblick behält.

