Texte angemessen formulieren und dabei den passenden Stil und Ton finden - für die Generation TikTok und WhatsApp ist das im Geschäftsleben häufig ein Buch mit sieben Siegeln. Beim Verfassen geschäftlicher Inhalte soll nun der KI-Schreibassistent DeepL Write Pro helfen. Die Kölner Deepl SE - bekannt für ihren Übersetzer DeepL - hat das Tool jetzt nach einer längeren Betaphase vorgestellt.

Eigene LLMs

Das Tool ist das erste Produkt des Unternehmens, das auf eigenen Large Language Models (LLMs) basiert. Die Kölner verfolgen dabei einen Ansatz, der KI-gestützte Textoptimierungen mit der authentischen Stimme eines jeden Nutzers vereint.

Das kann DeepL Write Pro

Im Gegensatz zu herkömmlichen generativen KI-Tools oder regelbasierten Grammatikprüfungen begleite DeepL Write Pro den kreativen Schreibprozess mit KI-gestützten Echtzeit-Optimierungsvorschlägen zu Wortwahl, Formulierung, Stil und Ton. So könnten die Nutzer ihre Texte unabhängig von ihren Sprachkenntnissen optimieren und die richtigen Worte für jede Situation und jedes Zielpublikum finden.

Zwei Sprachen, mehrere Schreibstile

DeepL Write Pro unterstützt aktuell Texte auf Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen sind nach Unternehmensangaben in Planung. Das Tool bietet LLM-gestützte Anpassungsoptionen, um Texten zusätzliche Nuancen zu verleihen. So lässt sich beispielsweise ein bestimmter Schreibstil (geschäftlich, akademisch, einfach, locker) oder Ton (freundlich, diplomatisch, souverän, enthusiastisch) festlegen. Auf diese Weise können Texte an individuelle Anforderungen angepasst werden.

Eigene Rechenzentren

Darüber hinaus unterstreichen die Kölner noch einen anderen Punkt: Den sicheren Einsatz im Unternehmensumfeld. Da Deepl Write Pro in eigenen Rechenzentren gehostet werde, könnten sich Unternehmen darauf verlassen, dass ihre Daten nicht in falsche Hände geraten. Darüber hinaus gebe es eine TLS-Verschlüsselung. Ferner würden alle Texte nach der Verarbeitung sofort gelöscht.

Das kostet Deepl Write Pro

Zum Produktstart gab DeepL auch die Preise für Write Pro bekannt. Bei jährlicher Vorauszahlung kostet die Nutzung zehn Euro pro Monat. Zahlt der Nutzer monatlich erhöht sich der Preis auf 15 Euro pro Monat. Im Bundle mit dem Translator DeepL Pro Starter werden monatlich 20,99 Euro fällig. Bei jährlicher Zahlung reduziert sich die Monatsgebühr auf 15,49 Euro.