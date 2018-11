User Experience steht auch beim Einkaufen via Internet an erster Stelle. CIOs müssen hochmoderne Commerce Plattformen managen. Ein Webcast der Computerwoche am 4. Dezember um 11 Uhr zeigt, wie das geht.

Und zwar mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud Computing. Knut Vahsen, Sr. Sales bei IBM Watson Customer Engagement, und sein Kollege Bernd Ritz, Leading Client Solution Professional, erklären, wie CIOs binnen kurzer Zeit eine hochmoderne Commerce Plattform aufbauen und wie sie sich KI nutzbar machen. Sie sprechen über die Integration von mobile Apps, Social Media sowie Sprachsteuerung und zeigen, wie Unternehmen Umsatz und Kundenbindung steigern.

Oliver Jantzen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

