Low-Code ist als Wort sehr irreführend. Besser wären Bezeichnungen, wie "Quick & Reliable", "Easy-Programing" oder "Rapid DevOps". Diese würden die Low-Code-Methode wesentlich zutreffender beschreiben, denn kurz gesagt ermöglicht Low-Code die Erstellung von Business-Apps, Software und Core-Systems mit einem Minimum an manueller Programmierung, Bereitstellung und Training. Das wird damit erreicht, dass beim Erstellen einer Applikation der Entwickler mit einer grafischen Oberfläche arbeitet, auf der er die Applikation visuell modelliert. Dabei werden alle Komponenten, Prozesse und Datenbankabfragen zunächst per "Drag-and-Drop" generiert und dann von einem Compiler direkt in Maschinencode übersetzt - also nicht in eine einfache, aber langsame Interpreter-Ebene.

Entwickler entdecken Low-Code für sich

Das alles hört sich nicht nur simpel an - sondern ist es auch. Folglich sind Gartner, IDC und Forrester allesamt euphorisch, was die weiteren Aussichten von Low-Code angeht. Die Forrester-Analysten meinen beispielsweise, dass derzeit rund elf Prozent aller Business-Anwendungen mit Low-Code erstellt werden, doch der Anteil soll sich schon in wenigen Jahren auf über 30 Prozent verdreifachen. Gemäß einer IDC-Untersuchung sagen 80 Prozent der Software-Entwickler, dass Low-Code gerade für die Entwicklung von repetitiven Aufgaben sehr vorteilhaft sei. Und auch was die Qualität angeht, sehen die Entwickler keine gravierenden Probleme. So meinen 68 Prozent, dass Low-Code auch für das Erstellen von unternehmenskritischen Anwendungen geeignet sei. "Inzwischen haben viele Entwickler erkannt, dass Low-Code keine Modeerscheinung mehr ist, sondern eine solide Entwicklungs-Methode - selbst für geschäftskritische Anwendungen. Mit der Nutzung von Low-Code im Rahmen ihrer Projekte sparen die Entwickler vor allem Zeit und Stress", heißt es in deren Report. Folglich befürchten die Entwickler auch keine Arbeitsplatzverluste durch Low-Code. 80 Prozent glauben, dass sie durch den Einsatz von Low-Code mehr Zeit für wichtige übergeordnete strategische Aufgaben haben.

"Citizen Developer" erweitern die personellen Ressourcen

Low-Code hat aber nicht nur den Vorteil, dass damit Business-Anwendungen schneller erstellt werden, sondern es erlaubt auch, dass viele Entwicklungen von "Citizen Developern" vorgenommen werden. Das sind keine professionellen Programmierer, sondern Anwender, die aufgrund ihres technischen Verständnisses in der Lage sind, auf einer vorgegebenen Low-Code-Plattform neue Programme zu erstellen und zu pflegen. Das bedeutet zum einen, dass zusätzlich zu den professionellen Entwicklern weitere Mitarbeiter für die Programmierung und Systempflege bereitstehen, zum anderen aber ergibt sich dadurch auch eine deutliche Effizienzsteigerung, weil die Kommunikation zwischen den Fachbereichen und den Software-Entwicklern vereinfacht wird. Salopp gesagt: Citizen Developer müssen sich bezüglich der Systemanforderungen nur mit sich selbst abstimmen.

Eine hybride Lösung für die Logistik

Einer der Referenzkunden des Low-Code-Plattform-Anbieters OutSystems ist ein großes deutsches Logistikunternehmen. Dieses hat einen Großteil seiner Transport-Lösung auf deren Plattform erstellt. Für die Entwicklung hat man sich beim notwendigen Personaleinsatz für einen Mittelweg entschieden. "Die gesamte originäre Anwendung wurde von einem Team erfahrener Software-Entwicklern realisiert, doch viele der fortlaufenden Anpassungen können wir inzwischen in der Fachabteilung selber vornehmen", sagt deren Projektmanager Tobias Latta.

OutSystems führend bei Forrester

OutSystems ist einer der führenden Anbieter von Low-Code. Dazu nochmal ein Zitat aus dem Forrester-Bericht über die Low-Code-Anbieter: "OutSystems bestimmt das Tempo beim Funktionsumfang. Das Unternehmen zeichnet sich durch zwei Merkmale aus: die unermüdliche Hinzufügung von Funktionen für Application-Developer und Deployer sowie die konsequente Umsetzung von Roadmap- und Strategiezielen. Der Anbieter hat seine früheren Ziele erreicht, einschließlich nativer mobiler Apps, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit bei der Bewältigung grundlegender transaktionaler Geschäftsanwendungen sowie globaler Präsenz. OutSystems setzt sich immer wieder über die Grenzen der Low-Code-Plattformen hinweg - durch Apps, die Gerätemessungen und andere Streaming-Daten verarbeiten, KI-Systeme und grundlegende Buchführungssysteme." Kein Wunder also, dass deren Analysten OutSystems als Leader in deren Wave-Kategorisierung einstufen (Forrester Wave, Low-Code-Entwicklungsplattformen, 1. Quartal 2019).