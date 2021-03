Militärische Auseinandersetzungen werden zunehmend zeitgleich in mehreren Dimensionen (Land, Luft, See, Weltraum, Cyber) bestritten. Besonders die Bedeutung des Cyber- und Informationsraums steigt stark an. Als Reaktion darauf, kommen vermehrt neue Technologien zum Einsatz, die große Mengen an (teil-)autonom und automatisiert gesteuerte Systeme beinhalten. Daher gewinnen auch im militärischen Umfeld Themen, wie Künstliche Intelligenz, IoT, Cloud-Anwendungen, Automation und Autonomie an Bedeutung.

Die hohe Innovationsgeschwindigkeit macht die Digitalisierung der deutschen Streitkräfte zu einer Herausforderung. Dieser stellt sich die BWI: In partnerschaftlicher Kooperation unterstützt der Digitalisierungspartner der Bundeswehr bei dem Programm "Digitalisierung landbasierter Operationen" (kurz: D-LBO).

Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, werden unterschiedliche Ansätze verfolgt, darunter User-Centered-Design und maximale Vernetzung.

User-Centered-Design ist Schlüssel zum Einsatzerfolg

Zentraler Ausgangspunkt für "D-LBO" ist der Einsatzerfolg: Ob Operationen Erfolg haben, hängt nicht nur davon ab, in welchem Umfang die beteiligten Einsatzkräfte bereits digitalisiert sind, sondern auch davon, wie gut die eingesetzten Technologien in der Praxis funktionieren und intuitiv nutzbar sind - auch unter extremen Bedingungen.

Wie bei jedem User-Centered-Design benötigen die IT-Expert*innen der BWI Informationen aus erster Hand. Von Anfang an sind deshalb Soldat*innen in die Entwicklung miteinbezogen worden, die Prototypen testen und mögliche Lösungen bewerten. Feedback erhalten die IT-Expert*innen zudem aus eigenen Testzentren, Übungen und Einsätzen.

Vernetzung ermöglicht bessere Entscheidungen

Ein Battle Management System (BMS) unterstützt die vernetzte Gefechtsführung - national und auf Bündnisebene. Das System erlaubt in Verbindung mit modernen Übertragungsmedien den bruchfreien Austausch von Informationen zwischen Gefechtsständen, Einheiten und Verbündeten, sodass sich Informationen auf verschiedenen Ebenen und Subsystemen im Einsatz nutzen lassen. Dies schließt Sensoren und Effektoren, die bemannt oder unbemannt am Boden oder im bodennahen Luftraum operieren, mit ein. Dank eines hohen Maßes an Vernetzung können taktische Entscheidungen schneller getroffen und Wirkmittel präziser eingesetzt werden.

Für die Führung von Einsätzen sind darüber hinaus aktuelle und präzise digitale Lagebilder in nahezu Echtzeit von eigenen, verbündeten und gegnerischen Einsatzkräften eine wichtige Voraussetzung. Diese geben Auskunft über die Aktivitäten und Bewegungen gegnerischer Kräfte und erlauben Rückschlüsse auf deren Ziele und Absichten.

Die maximale Vernetzung sowie aktuelle Lagebilder ermöglichen zunehmend ein gläsernes Gefechtsfeld, das die Einsatzführung in ihren Entscheidungen unterstützt. Dafür müssen die eingesetzten Systeme relevante Daten filtern, diese aufbereiten und passend zur jeweiligen Ebene des Gefechtsfeldes verfügbar machen. Mit Hilfe geeigneter Datenauswertung kann das militärische Führungspersonal schneller als der Gegner, angemessen und vor allem präziser agieren.

Das für die Bundeswehr ausgewählte Führungssystem BMS wird im Rahmen der NATO-Eingreiftruppe "Very High Readiness Joint Task Force (Land) 2023" zum Einsatz kommen. Die BWI übernimmt für die Bundeswehr die IT-Serviceentwicklung, den Rollout der Software und den Betrieb der Services.

Die Aufgaben der BWI bei der D-LBO

Das Programm D-LBO hat für die Bundeswehr höchste Relevanz, um auch in Krisensituationen schnell und sicher Entscheidungen treffen und kommunizieren zu können. Die BWI unterstützt im Programm- und Projektmanagement und bringt dabei Bundeswehr- und Industrie-nahe Expertise ein.

Daher ist es auch für die Beschäftigen der BWI essenziell, umfangreiche IT-Kenntnisse aufzuweisen und diese auf das einsatznahe Umfeld zu übertragen. Um den Kunden bestmöglich zu beraten und eine nutzerfreundliche Lösung zu implementieren, baut die BWI ihr Know-how weiter aus und bietet Projektmanager*innen und IT-Architekt*innen - optimaler Weise mit Vorerfahrung im Kontext der Streitkräfte - Einstiegsmöglichkeiten an.

Das Spannende an dem Programm: Die Services, die gemeinsam entwickelt werden, werden später mit der Bundeswehr gemeinsam betrieben und tragen so zur Sicherheit unseres Landes bei.

Gestalte mit uns die IT für Deutschland

Du interessierst dich für Vernetzung, Smart Data und weitere Themenfelder im IT-Bereich? Du willst die die digitale Zukunftsfähigkeit Deutschlands mitgestalten? Dann bist du bei der BWI genau richtig - ganz gleich ob mit oder ohne praktische Bundeswehr-Erfahrung. Werde Teil unseres Teams und bringe die IT für Deutschland einen großen Schritt voran. Mehr Infos findest du unter www.bwi-karriere.de.