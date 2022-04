Digitale Technologien und Nachhaltigkeit bedingen einander. Das hat mittlerweile auch die Mehrheit der Unternehmen ab 100 Beschäftigten in Deutschland erkannt: Sieben von zehn Unternehmen (71 %) verankern Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensstrategie, sechs von zehn Unternehmen in ihrer Digitalstrategie (58 %), so eine Studie von Tata Consultancy Services.

Darüber sorgen immer mehr sowohl nationale als auch globale Vorgaben dafür, dass nachhaltiges Wirtschaften Teil der unternehmerischen DNA wird: Von den Vorgaben der UN über das Klimaschutzgesetz, die EU-Gesetzgebung und Dokumentationspflicht bis hin zum Lieferkettengesetz.

Die Herausforderung dabei: "Wenn ich als Unternehmen nachhaltiger werden will, dann muss ich erst einmal verstehen, wo die Potenziale dafür stecken: Kann ich teure und aus ökologischer Sicht problematische Lastspitzen bei der Stromnutzung vermeiden? Kann ich Wasser einsparen in der Produktion? Weniger CO 2 ausstoßen? Oder verbessern veränderte Arbeitsbedingungen den Umweltschutz? Um dies zu verstehen, benötige ich aber Daten, nur diese stecken vielfach in Silos", weiß Christian Becker, Manager Strategy & Innovation bei Microsoft.

Becker nennt im Podcast auch eben die konkreten neuen Möglichkeiten der Technologie, die bislang unvorstellbar waren. So kann etwa Künstliche Intelligenz, genauso wie sie einzigartige Strategien für Spiele wie Schach oder Go entwickelt, auch helfen, Umweltrisiken besser zu kontrollieren, Ressourcen sinnvoller und kosteneffizienter zu nutzen und die natürlichen Ökosysteme nachhaltiger zu schützen. Oder ein anderes Beispiel: In einer im Jahr 2018 realisierten Studie wurde festgestellt, dass die Microsoft Azure-Plattform um 93 % energieeffizienter und um 98 % CO2-effizienter als lokale Lösungen genutzt werden kann.

Letztlich nennt Becker auch konkrete Beispiele deutscher Unternehmen, die entsprechende Technologien in enger Zusammenarbeit mit Microsoft bereits zur Steigerung der Energieeffizienz, dem Wasserrecycling oder der Müllreduktion nutzen und damit nachhaltiger und kosteneffizienter agieren.