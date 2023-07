Sie können Anrufe von unbekannten Nummern ignorieren. Sie können sofort auflegen, wenn Sie eine aufgezeichnete Nachricht eines Telemarketers hören. Oder Sie können einen Chatbot verwenden, um die Anrufer zur Verzweiflung zu bringen.

Wie das Wall Street Journal berichtet (Paywall), hat ein Telefontechniker aus Kalifornien genau dafür ein Tool auf ChatGPT-Basis entwickelt. Roger Anderson betreibt einen Abonnementdienst namens Jolly Roger, mit dessen Hilfe Kunden unerwünschte Werbeanrufe einfach an einen Softwareroboter weiterleiten. Die Intention dabei: Den Telefonverkäufer oder Betrüger so lange in der Leitung zu halten und zu nerven, bis er frustriert aufgibt.

Chatbots bringen Telemarketers zur Verzweiflung

Denn, so Anderson: "Indem Sie die bösen Buben beschäftigen, halten Sie sie davon ab, andere unschuldige Menschen zu belästigen. Außerdem treffen Sie sie dort, wo es am meisten wehtut: in ihrem Portemonnaie... denn egal, wie sehr sie sich anstrengen, unsere Roboter werden niemals etwas kaufen."

Jolly Rogers Crew besteht dazu aus zehn Chatbots, die eine Kombination aus voreingestellten Ausdrücken und themenspezifischen Antworten verwenden, so dass der Telefonverkäufer denkt, er oder sie spreche tatsächlich mit einer echten Person. Hinzu kommt, dass die Chatbots mit so klingenden Piratennamen wie Salty Sally, Blody Billy, Whiskey Jack, Crazy Macy oder Kim the Kraken alle einen individuellen Tick haben. Auf der Website finden sich eine Reihe von extrem unterhaltsamen Gesprächsmitschnitten, in denen die Fähigkeiten der Chatbots demonstriert wird.

Salty Sally wird beispielsweise laufend von ihrer ebenso fiktiven Teenager-Tochter und ihrer Lieblings-TV-Show abgelenkt, was den Diebstahl ihrer Kreditkartendaten deutlich erschwert, Whiskey Jack schaut parallel zum angeblichen Windows-Support ein Football-Spiel seiner Lieblingsmannschaft, während die etwas senile Crazy Macy die Werbeanruferin für ihren Enkelsohn hält.

Wer will, kann sich die Unterhaltungen aufzeichnen lassen, um sich später an der Qual der Telemarketer zu ergötzen. Allerdings bietet Jolly Roger den Service nur in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland an.