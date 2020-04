Durch die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen sparen Unternehmen Kosten, werden agiler und treiben Innovationen schneller voran. Dies zeigt auch eine Umfrage von Frost & Sullivan, nach der 64 Prozent der befragten IT-Entscheider darin eine Grundvoraussetzung für das Erhalten der Wettbewerbsfähigkeit in ihrer Branche sehen. Dabei geht der Trend eindeutig zu hybriden Clouds, da sie das Beste aus zwei Welten vereinen: die Zuverlässigkeit und Sicherheit privater Clouds mit der Skalierbarkeit und Rechenpower öffentlicher Cloud-Ressourcen. Zudem gelten hybride IT-Umgebungen als wichtiger Motor für die Digitalisierung.

Steigende Komplexität macht zu schaffen

Doch wie so häufig steckt auch hier der Teufel im Detail und es stellt sich immer mehr heraus, dass es sehr auf die richtige Cloud-Strategie ankommt. So fällt es vielen Unternehmen schwer, die Vielzahl an Anwendungen, Services und Plattformen mit Bordmitteln zu überblicken und zu steuern. Auch fand eine Studie von 451 Research heraus, dass 65 Prozent der Firmen mit Hybrid-Cloud-Implementierungen bestimmte Workloads auslagern und die Hauptaufgabe von Managed Services in der Überwachung und Verwaltung von IT-Systemen sehen.

Folgende Faktoren werden von den Unternehmen als die vier Haupttreiber für das Outsourcing des Managements von hybriden Clouds genannt:

Kosteneffizienz Cloud Managed Services-Anbieter verfügen über zentrale Lösungen zur automatischen Zuweisung der Cloud-Ressourcen über die gesamte IT-Umgebung hinweg - je nachdem, welche Hardware dafür benötigt wird. Das hilft den Firmen, kostspielige personelle und technische Ressourcen einzusparen und zeitintensive manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Zusätzlich lassen sich überflüssige Software-Abonnements vermeiden.

Freiraum für strategische Projekte Durch Automatisierung der Verwaltungsroutinen werden IT-Ressourcen für strategische Aufgaben frei, die zur Steigerung des Unternehmenserfolgs beitragen können. So sind die IT-Abteilungen in der Lage, sich verstärkt auf die Umsetzung neuer digitaler Prozesse und Geschäftsmodelle, die Verbesserung interner Abläufe, die Steigerung der Unternehmensprofitabilität und Maßnahmen zur Kostenoptimierung zu fokussieren.

Ausgleich eigener Know-how-Defizite Cloud Managed Services Provider bieten Zugang zu wertvollem Fachwissen und Werkzeugen, die die IT-Abteilungen in der Regel nicht selbst vorhalten. Sie stellen innovative Services und Automatisierungstechnologien zur Verfügung und nutzen zukunftsweisende Ansätze wie Künstliche Intelligenz und Datenanalysen, um das Potenzial der Hybrid-Cloud-Umgebungen für ihre Kunden möglichst vollständig zu heben.

Vereinfachtes Management Unternehmen, die das Management ihrer hybriden Cloud in die Hände ausgewiesener Experten legen, profitieren von einer besseren Leistung, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Compliance der verteilten IT-Infrastruktur. Sie senken die Komplexität beim Betrieb mehrerer Clouds, erhalten wirksame Steuerungsmöglichkeiten und bekommen Security- und Kostenrisiken durch kontinuierliches Monitoring in den Griff.

HPE adressiert Kundenanforderungen

Mit HPE GreenLake Hybrid Cloud wurde ein automatisiertes Cloud-Betriebsmodell entwickelt, das genau diese Kundenwünsche adressiert. Hewlett Packard Enterprise (HPE) stellt damit ein IT-as-a-Service-Portal zur zentralen Verwaltung und Optimierung von Hybrid-Cloud-Umgebungen zur Verfügung. Es beschleunigt die Cloud-Einführung und den IT-Betrieb, gleichzeitig werden die IT-Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet.

Die Lösung umfasst ein Dashboard mit Betriebskonsole, das dem CIO eine einheitliche Serviceansicht und Überwachung der gesamten IT-Abläufe ermöglicht. So kann er die Leistung kontinuierlich prüfen und Kapazitäten planen, während über 1.500 Governance-, Risiko- und Compliance-Kontrollpunkte für die Einhaltung der Sicherheit sorgen.

Die Entwickler erhalten Zugriff auf eine zentrale Workbench, über die sie zahlreiche Tools und Dienste von HPE sowie Partnern nutzen können. Neue Anwendungen lassen sich damit schneller entwerfen und erstellen.

Dem CFO bietet die Plattform eine Echtzeitansicht sämtlicher Technologieausgaben im Cloud-basierten Geschäftsbetrieb. Er erhält Transparenz über die Finanzkennzahlen seines Unternehmens und kann die integrierten Überwachungs- und Benachrichtigungsfunktionen verwenden, um die IT-Kosten zu optimieren und Einsparpotenziale zu identifizieren.

Pay-per-Use-Modell spart Kosten

HPE GreenLake Hybrid Cloud erlaubt Anwenderfirmen eine verbrauchsabhängige Abrechnung: Sie können exakt die Cloud-Ressourcen nutzen, die sie im täglichen Geschäftsbetrieb benötigen - wo auch immer diese anfallen. Im Verbund mit den ausgefeilten Automatisierungs- und Analysefunktionen der Lösung hat HPE damit ein Managed Services-Paket geschnürt, mit dem Unternehmen das Beste aus ihrer hybriden Cloud herausholen und die Geschäftsergebnisse spürbar verbessern können.