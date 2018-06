Die CIOs dieser Welt tun alles dafür, ihre Unternehmen fit für die Cloud zu machen, doch das ist nicht unbedingt ein simples Unterfangen. Denn während die Technologieführer ihre Strategien vor allem auf die Public Cloud ausrichten, nutzen viele andere Unternehmen insbesondere die Private Cloud als Sprungbrett in die Welt der Wolke.

Sogar diejenigen, die ihre Cloud-Ambitionen mit durchdachter Planung und ausreichend Ressourcen unterfüttern, stellen irgendwann fest, dass viele geschäftskritische Prozesse auf Legacy-Applikationen und -Hardware laufen. Das Problem daran: Aus technischen oder monetären Gründen können diese nicht einfach in die Cloud "geschoben" werden.

Eine Kombination aus Public Cloud, Private Cloud und Legacy- beziehungsweise On-Premise-Systemen ermöglicht Firmen die Entwicklung einer Enterprise-Architektur, die sowohl eine durchgängige Rationalisierung der IT-Landschaft als auch die Schaffung digitaler Innovationen beinhaltet.

Herausforderung Legacy IT

Die Schattenseiten dieses Ansatzes: unvermeidbare Mehrkosten und weitere Herausforderungen. Viele große Unternehmen fokussieren in Sachen Innovationen auf ihre Cloud-Umgebung statt auf On-Premise-Systeme. Doch je länger der Status Quo beibehalten wird, desto schwieriger wird die Umsetzung der digitalen Transformation.

Veraltete Hardware führt zu nicht geplanten Ausfallzeiten und kostenintensiver Wartung. Dazu kommt, dass alte Hardware meist auch mit einer alternden Belegschaft einhergeht. Die CIOs und Personalabteilungen haben schwer damit zu kämpfen, dass die Fachkräfte, die die alten Systeme bedienen könnten, in Rente gehen oder das Unternehmen schneller verlassen, als die Technologie verabschiedet werden kann.

All das bringt Konsequenzen für die Profitabilität, den Kundenservice sowie potenziell auch die IT-Sicherheit und Compliance mit sich. Würden die Regulatoren, die die Umsetzung der EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) überwachen, von einem Sicherheitsvorfall Wind bekommen, würden sie zuallererst die Security-Vorkehrungen rund um die Legacy-Systeme in Augenschein nehmen.

"Ein CIO kümmert sich nicht nur um Innovationen, sondern soll auch die Effizienz der Geschäftsprozesse verbessern und für die Einhaltung von Security- und Compliance-Vorgaben sorgen", weiß John Prot, CEO bei Stromasys - einem Unternehmen, dass sich auf die Emulation von Legacy-Hardware spezialisiert hat. "Wir geben unseren Kunden kosteneffektive, leicht handhabbare und sichere Optionen an die Hand, um Probleme mit Legacy Hardware auszuräumen."

Wie Stromasys Sie unterstützen kann

Stromasys setzt auf einen innovativen Ansatz, um CIOs dabei zu helfen, VAX-, SPARC-, Alpha-, HP3000- und PDP-basierte Systeme abzusichern. Die Emulation von Hardware erlaubt es Unternehmen, ihre Applikationen - gänzlich unverändert - auf einer standardmäßigen x86-Plattform unter Windows oder Linux laufen zu lassen. Die Stromasys-Lösungen sind darüber hinaus nicht nur auf On-Premise-Systemen verfügbar, sondern auch via AWS, Rackspace, Microsoft Azure oder Oracle Cloud - und können gemeinsam mit anderen cloudbasierten oder gehosteten Applikationen gemanagt werden.

Nicht nur die Expertise für die Legacy-Systeme schwindet - auch Ersatz-Komponenten sind immer schwieriger zu beschaffen. Auf die kosteneffektive Lösung der Hardware-Emulation setzen inzwischen viele Unternehmen und Organisationen aller Branchen und Größen: Rolls-Royce, NASA, Dow, Caterpillar, ABB, Chrysler, FedEx, Motorola und Pfizer - um nur einige zu nennen.

Dabei kann keine Rede davon sein, dass es Unternehmen darauf anlegen, geschäftskritische Systeme auf Legacy-Hardware zu betreiben. Vielmehr "ertappen" sie sich dabei aus verschiedenen Gründen. Etwa, weil die Systeme für das Tagesgeschäft unverzichtbar sind, weil knappe Budgets dazu geführt haben, dass Entwicklungsarbeit höher priorisiert wird als Systemwartung oder aus Sicherheits- beziehungsweise Compliance-Gründen. Mit Hilfe einer Emulation der Alt-Hardware lassen sich all diese Probleme überwinden.

Lionel Daniel vom Stromasys-Kunden Thales Alenia Space bringt die Vorteile der Hardware-Emulation am Beispiel seines Unternehmens auf den Punkt: "Der Gedanke daran, unsere alte Software für die nächsten 20 Jahre warten zu müssen, hat mir Sorgen bereitet. Der Übergang von der Hardware zur Software verlief ziemlich reibungslos - sowohl was die User Experience, als auch was die mathematischen Berechnungen angeht. Charon-SSP ist ein großartiger Ersatz für unsere in die Jahre gekommenen SPARC-Workstations."

Thales Alenia Space ist jedoch bei weitem nicht der einzige Stromasys-Kunde, der eine Erfolgsgeschichte zu erzählen hat: hier finden Sie weitere Case Studies. Sie möchten lieber gleich herausfinden, wie Stromasys Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret in Sachen IT-Infrastruktur unterstützen kann? Dann sollten Sie sich unbedingt das aktuelle Whitepaper "Tackling the Challenges of Legacy Hardware Failure" zu Gemüte führen. Alternative: Klicken Sie hier, um direkt Kontakt zu einem Stromasys-Experten aufzunehmen.