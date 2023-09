Das Abkupfern von Geschäfts- oder Organisationsstrukturen ist sinnvoll – wenn Problemstellung und Kontext in Geschäftsbereichen ausreichend vergleichbar sind. Leider trifft das bei den meisten Fragestellungen in komplexen Organisationen nur selten zu.

Unternehmen kupfern voneinander ab, denn Organisation B möchte zu gerne die Erfolge von Organisation A haben, indem sie das umsetzt, was in Organisation A funktioniert hat. Im besten Fall hat Organisation B dann die schlechte Kopie einer guten Lösung.

Statt Erfolgsmodelle wie OKR, Scrum, Design Thinking, Holacracy, Loop Approach, Theory U, das Spotify-Modell, Domain Driven Design et cetera blind umzusetzen, sollten Unternehmen ihre eigenen Zielbilder mit Hilfe von Fragen aus dem Requirements Engineering umsetzen:

Schließlich kann nicht jede Organisation aus dem Stand das Spotify-Modell oder Selbstorganisation leben.

Das Ergebnis ist ein generisches Kompetenzmodell der so genannten "veränderungsstabilen Organisation". Dieses bündelt alle Fähigkeiten, die eine Organisation hat, wenn sie die etwa 20 derzeit als Best Practice geltenden Modelle erfolgreich umsetzen würde. Indem die Fähigkeiten ohne direkten Modellbezug dargestellt werden, kann damit jede Organisation ihren eigenen Weg finden, indem sie Modelle fundiert anpasst.

Das Modell funktioniert analog zu einer umfassenden Laufanalyse, um die eigene Marathonzeit zu verbessern:

"Ein guter Läufer muss gut über den Fuß abrollen. Wie oft hatten Sie in der letzten Zeit nach langen Läufen Schmerzen am Fußballen?", wäre das Equivalent einer Diagnostikfrage der veränderungsstabilen Organisation.

Dabei haben sich die folgenden sechs Handlungsfelder und Kompetenzgruppen herausgebildet:

Konflikte und Widersprüche aushalten und aushandeln: Die erste Kompetenzgruppe der Veränderungsstabilität dreht sich um Konflikte und Vieldeutigkeit. Traditionelle Systeme mit statischen Macht- und Kommunikationsregeln, tradierter Expertenkultur und Rollenmustern schlagen sich nicht sehr gut in einer wilden und exponentiell komplexer werdenden Welt.



Die veränderungsstabile Organisation ist in der Lage, Konflikte als Ausdruck von sich ergänzenden Perspektiven wahrzunehmen, zu adressieren und zu lösen, ohne dass es persönlich wird oder gelitten wird. Vieldeutigkeit und Widersprüche, zum Beispiel in der Analyse eines Lieferengpasses und der passenden Lösung, können die Menschen, Teams und das Gesamtsystem effizient auflösen und integrieren. Genauso werden festgefahrene Polaritäten und Traditionskonflikte, wie zum Beispiel die bekannte Front zwischen einer sicherheitsbewussten IT und bedürfnissorientierten Produktentwicklern, dauerhaft und konstruktiv aufgelöst.



Verantwortung verteilen: Modelle wie OKR und Selbstorganisationsformen verbessern die Fähigkeit einer Organisation, Verantwortung dort zu platzieren, wo sie hingehört. Dadurch ist eine Skalierung leichter möglich und das Gesamtsystem wird produktiver.



Allerdings sehen wir hier ein Paradebeispiel dafür, dass das Kopieren einer Lösung nicht reicht, um das Ziel zu erreichen. Sicherlich sind Organisationen, die erfolgreich Holacracy oder den Loop Approach nutzen, in dieser Dimension besonders veränderungsstabil. Sie nutzen viel mehr Skills als bloß die Anwendung der Methode. Im Kern dieser Dimension steht die Haltung der Organisation zu Macht, Verantwortung, Schuld und Entscheidungen.

Lernen können: Eine veränderungsstabile Organisation muss in der Lage sein, auf allen Ebenen sehr gut und schnell zu lernen. Dabei helfen Formate wie Retrospektiven. Allerdings funktionieren Retrospektiven auch nur dann, wenn sie korrekt geplant und durchgeführt werden, wenn sie wirklich einen Safe Space darstellen und wenn sie angemessen moderiert und nachbereitet werden. So können interne Formate in Anlehnung an die Fuckup-Nights beispielsweise auf die Lernkultur einzahlen und den gesunden Umgang mit Fehlern fördern. Aber nicht, wenn sie einfach nur kopiert werden.



Resilient mit Krisen und Alltag umgehen: Veränderungsstabile Organisationen können auf allen Ebenen bewusst, souverän, konstruktiv und gesund mit Krisen umgehen. Organisationen, die dazu nicht in der Lage sind, verpassen es, rechtzeitig in einen Krisenmodus zu schalten oder befinden sich in einem Dauerkrisenmodus. Organisationen, die eigene, angepasste Programme für Achtsamkeit, Co-Management oder Mental Health haben, punkten in dieser Dimension sehr gut.

Transformation und Innovation ermöglichen: Einen Wandel muss man erleben und dafür braucht es Mut und die Spielfläche, Fehler machen zu dürfen. Damit sind wir direkt bei der Schaffung von Freiraum, um Dinge ausprobieren zu können - sei es technisch oder prozessual. Fehler können - nein, müssen sogar - passieren. Wichtig ist es, nicht nach dem Warum zu fragen, sondern was aus dem Fehler zu lernen ist.

Innovationsprogramme Programme können erfolgreich auf diese Kompetenzgruppe einzahlen.