Mehr als 700 Neuerungen, sechs neue Produkte und eine eindeutige Stoßrichtung in Richtung Resilienz - das sind die wesentlichen Merkmale der neuen Version der Now Platform, die letzte Woche unter dem Namen Paris Release veröffentlicht wurde. Sie war zwar schon länger in Arbeit, dennoch ist sie geprägt von den Pandemie-Erfahrungen der letzten Monate.

Die Corona-Krise hat die Widerstandsfähigkeit von Geschäftsprozessen weltweit auf den Prüfstand gestellt und von Unternehmen verlangt, schnell, flexibel und einfallsreich zu reagieren. Zugleich hat sie deutlich gemacht, dass die Sache mit der Digitalisierung ernst gemeint war. Bei vielen Unternehmen hat das inzwischen eine Aufholjagd ausgelöst. Obwohl laut IDC 45 Prozent der Organisationen weltweit sich derzeit in einer wirtschaftlichen Stagnation oder Rezession befinden, planen 64 Prozent, ihre Ausgaben für neue Technologien zu erhöhen.

"Die digitale Transformation ist kein Buzzword mehr, sondern ein Imperativ", sagte zur Vorstellung des Paris Release Paul Smith, der neue Senior Vice President und General Manager von ServiceNow für die EMEA-Region. "Die Unternehmen, die jetzt richtig reagieren, werden überleben und aufblühen, die anderen leider nicht."

Aus seinen Gesprächen mit Kunden berichtet Smith, dass es den meisten CIOs momentan um zwei Dinge geht:. "Sie brauchen Agilität und Resilienz, weil sie wissen, dass bei dieser Krise noch einige Wendungen zu erwarten sind. Und sie müssen neue Vorhaben schnell umsetzen können. Wenn etwas als Priorität erkannt wird, dann muss es eher innerhalb von sechs Wochen passieren als in sechs Monaten", so Smith.

Geschäftsziele geben die Stoßrichtung vor

Um die Stärkung der Agilität und der Resilienz geht es schwerpunktmäßig beim Paris Release, das auf vier Geschäftsziele einzahlt:

Schnell auf geschäftliche Veränderungen reagieren : Eingebettete Analysefunktionen und KI in jeder Anwendung der Now Platform sollen Unternehmen helfen, Arbeitsprozesse mithilfe der neuen Workflow-Apps zu digitalisieren und zu automatisieren.

Eine optimale Experience auf jeder Ebene schaffen : Das steigert erfahrungsgemäß die Produktivität der Belegschaft und hilft, neue Services anzubieten.

Die Kundenbindung steigern : Vernetzte Workflows sollen die standortbasierte Arbeit effizient verwalten und über automatisierte Self-Service-Funktionen zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das schafft die Voraussetzungen für belastbare Abläufe, die sich bei unvorhergesehenen Ereignissen leichter neu organisieren lassen.

IT-Produktivität, Kosten und Ausfallsicherheit optimieren: Die neuen Funktionen helfen, das IT Service Management zu modernisieren und mithilfe von AIOps viele Abläufe zu automatisieren. Das gewährleistet einen stabilen IT-Betriebs und reduziert die Ausgaben für Software, Hardware und Cloud-Infrastruktur.

Mit Disruptionen besser umgehen

Die Hälfte der neuen Lösungen im Paris Release adressiert allgemeine IT-Disziplinen, die andere Hälfte ist auf die Bedürfnisse der Finanz- und der Telekommunikationsbranche ausgerichtet. Im Detail vorgestellt werden die Lösungen auf zahlreichen Sessions der virtuellen Now at Work-Konferenz am 6. Oktober, doch sie sind bereits heute allgemein verfügbar. Bei den allgemeinen Lösungen handelt es sich um:

Das neue Business Continuity Management nutzt die Daten der Now Platform, um automatisierte Analysen des Geschäftsverlaufs, die Entwicklung von Business-Continuity-Plänen und die Planung des Krisenmanagements zu ermöglichen. Die neuen Features helfen Unternehmen, Unterbrechungen und Betriebsausfälle besser vorauszusehen, deren Auswirkungen zu minimieren und damit die Resilienz zu stärken.

Das neue Hardware-Asset-Management automatisiert den IT-Asset-Lebenszyklus, indem es die technischen, finanziellen und vertraglichen Details der Hardware verfolgt, um intelligentere Entscheidungen vom Kauf bis zur Entsorgung zu unterstützen.

Die neue Legal Service Delivery bietet Rechtsabteilungen die nötige Transparenz, um sich viele E-Mails und Telefonanrufe zu sparen und Entscheidungsprozesse zu verkürzen.

Branchenlösungen und Partnerschaften

Die neuen Branchenprodukte von ServiceNow ermöglichen es Telekommunikationsanbietern und Finanzdienstleistern, ihre Geschäftsabläufe zu optimieren/modernisieren und in großem Maßstab Mehrwert zu schaffen. Zusammen mit zwei strategischen Go-to-Market-Partnern, Accenture für die Telekommunikation und Deloitte für das Privatkundengeschäft, sollen die neuen Angebote die Wertschöpfung pro Kunde um ein Vielfaches steigern.

Financial Services Operations unterstützt Banken bei der Vernetzung von Teams und Systemen im Front-, Middle- und Back-Office, um Kunden schneller bedienen zu können. Es digitalisiert grundlegende Workflows wie Zahlungen und Kreditkartenanwendungen, was zu effizienteren Abläufen führt

Telecommunications Service Management bietet Kunden eine proaktivere Experience und eine größere Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Dienste, während den Organisationen eine verbesserte Service-Plattform und Einblicke in den Kundenstatus zur Verfügung gestellt werden, was zu weiteren Kostenreduzierungen führt.

Telecommunications Network Performance Management bietet Netzwerk-Teams eine einheitliche Ansicht der Installationsbasis und die Möglichkeit, Ereignisse, die von mehreren Netzwerküberwachungsplattformen stammen, zu analysieren, zu korrelieren und zu beheben. Dies führt zu einer präziseren Identifizierung betroffener Kunden und einer schnelleren Behebung von Problemen.

ServiceNow führt zudem im Paris Release Partner-Integrationen mit Microsoft und Twilio ein und stellt sein neues Service Graph Connector-Programm vor. Letzteres unterstützt Kunden bei der Rationalisierung interner Prozesse, indem es neue und alte Tools nahtlos miteinander verbindet, um sie auf eine neue Arbeitsweise vorzubereiten.

Schon neugierig? Nutzen Sie die Gelegenheit, die Features des Paris Release besser kennenzulernen. Am 6. Oktober findet die virtuelle Now at Work-Konferenz statt, mit zahlreichen Vorträgen zu den neuen Produkten. Mehr Informationen zur Konferenz finden Sie hier, zur Registrierung geht es hier entlang.