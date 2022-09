US-Niederlassungen von Google und Amazon waren die Schauplätze organisierter Proteste gegen ein Rüstungsprojekt, das Google und Amazon unter anderem mit der israelischen Regierung betreiben. Das circa 1,2 Milliarden Dollar schwere "Project Nimbus" sieht vor, israelischen Streitkräften Zugang zu fortschrittlichen KI-Technologien zu ermöglichen, etwa zu Zwecken der Gesichtserkennung, Video- oder Sentiment-Analyse. Die Gegner des Projekts befürchten, dass diese Technologien im Rahmen des Nahost-Konflikts missbraucht werden könnten.

"Die Proteste vermitteln ein falsches Bild von Project Nimbus. Google Cloud ist stolz darauf, eine Vielzahl von Regierungen zu unterstützen - inklusive der von Israel. Unsere Arbeit steht nicht in direktem Zusammenhang mit hochsensiblen oder geheimen, militärischen Workloads", zitiert das US-Portal "Wired" Google-Cloud-Sprecher Atle Erlingsson in einer E-Mail. Amazon verzichtete bislang auf eine Stellungnahme zu den Vorgängen.

Lautstarke Proteste seiner Mitarbeiter gegen Rüstungsprojekte sind für Google nichts Neues: Bereits im Jahr 2018 gab es massiven Widerstand aus der Belegschaft gegen "Project Maven" - eine Initiative, die die Entwicklung von Drohnen für militärische Zwecke zum Ziel hatte. Nach internen Petitionen zog sich Google aus dem Projekt zurück und veröffentlichte seine KI-Prinzipien, die die Nutzung der Technologie zu militärischen Zwecken ausschließt. Nicht wenige Mitarbeiter sehen in Project Nimbus einen Verstoß gegen diese selbst auferlegten Richtlinien, allen voran die Gewerkschaftsorganisation "Alphabet Workers Union", die bereits die Proteste im Jahr 2018 federführend begleitete:

