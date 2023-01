Aufgrund gemischter Kritik am Vorgängermodell Surface Duo 2 wird das nächste Foldable Smartphone von Microsoft keine zwei Displays erhalten, berichtet Windows Central unter Berufung auf Insider. Nachdem es bereits ein Jahr lang mit der Entwicklung von Hardware-Prototypen und Experimenten verbrachte, habe sich das Unternehmen dazu entschlossen, zu einem traditionelleren faltbaren Design überzugehen.

Der neue Entwurf soll den Quellen zufolge nun ähnlich zu Geräten wie dem Vivo X Fold und dem Honor Magic Vs mit einem 180-Grad-Scharnier, einem faltbaren Bildschirm auf der Innenseite und einem externen Cover-Display ausgestattet sein. Unklar ist bislang, ob Microsoft trotz des veränderten Designs den nun etwas irreführenden Namen Duo beibehält oder die Gelegenheit nutzt, um die Produktlinie umzubenennen - ähnlich wie es mit dem Surface Book und Surface Laptop Studio geschehen ist. Intern werde das Device aber immer noch als Duo der dritten Generation angesehen, hieß es.

Notbremse nach ersten Prototypen

Angeblich entstand dieses neue faltbare Gerät, nachdem das Unternehmen bereits ein Dual-Screen-Design für das Surface Duo 3 fertiggestellt hatte. Das Device sollte Ende 2023 als das nächste Surface Duo mit schmaleren und höheren rahmenlosen Displays, drahtlosem Laden und anderen Verbesserungen auf den Markt kommen.

Stattdessen soll sich das Surface-Team nun auf die Bereitstellung eines neuen "echten" faltbaren Designs konzentrieren. Wie Windows Central vermeldet, ist es allerdings noch zu früh für die genauen Spezifikationen des neuen faltbaren Device. Quellen zufolge gibt es auch noch kein konkretes Zeitfenster für die Auslieferung des Geräts, weshalb der ursprüngliche Launch-Termin im Herbst diesen Jahres wahrscheinlich nicht eingehalten wird.

Projekt Perfect Together

Abgesehen von dem Foldable hat Microsoft laut Windows Central auch allgemein mehr Interesse an Android-Smartphones gefunden. Die Company zieht dabei verschiedene Formfaktoren in Erwägung und soll auch bereits Prototypen für mehrere herkömmliche Geräte entwickelt haben, die als "Mainstream"-Smartphones neben dem exklusiveren Foldable angeboten werden könnten. Außerdem arbeitet Microsoft dem Bericht zufolge an einem größeren Softwareprojekt namens "Perfect Together", um sich mit seinen künftigen Android-Smartphones stärker von der Konkurrenz abzuheben. Dieses zielt darauf ab, ein an die Apple-Welt angelehntes Ökosystem zwischen Microsofts Android-Hardware und Windows-PCs zu schaffen.