Microsoft streicht Azure- und Mixed-Reality-Stellen

Nur wenige Monate nachdem Microsoft 1.900 Stellen bei Activision Blizzard und der Xbox-Sparte gestrichen hat, kommt es zu einer neuen Entlassungswelle. Ein Teil der Entlassungen, über die zuerst Business Insider berichtete, betreffen die Teams Azure for Operators (AFO) und Mission Engineering. Microsoft hat bestätigt, dass es Mitarbeiter aus seiner Azure-Abteilung entlassen hat, gab jedoch keine genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter an. Während die von Business Insider zitierte Quelle von mindestens 1.500 betroffenen Mitarbeitern spricht, deutet eine andere informierte Person an, dass die Zahl zumindest für das AFO-Team stark übertrieben sein könnte.

"Unser Fokus ist es, die KI-Welle zu definieren"

Das AFO-Team führt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in verschiedenen Bereichen der Vernetzung, Sicherheit und Systeme durch, während sich das Mission-Engineering-Team auf Bereiche wie die Raumfahrt und Quanten-Computing konzentriert. Beide Bereiche sind Teil des 2021 gegründeten SMT-Teams (Strategic Missions and Technologies ) unter der Leitung des früheren Azure-Chefs Jason Zander.

In einer internen E-Mail an die Mitarbeiter, die Business Insider einsehen konnte, begründete Zander die Maßnahmen mit dem stärkeren Fokus der Investitionen auf KI. "Unser klarer Fokus als Unternehmen ist es, die KI-Welle zu definieren und alle unsere Kunden zu befähigen, diese transformative Technologie erfolgreich einzusetzen", zitiert BI Zander. Als Konsequenz sei geplant, als Preview verfügbare Lösungen wie Azure Operator 5G Core (AO5GC) und Azure Operator Call Protection einzustellen. Zudem soll das Azure Operator Nexus-Team zur "Azure Edge and Platform"-Produktlinie der Cloud + AI-Organisationen wechseln.

Gleichzeitig meldet CNBC, dass Microsoft auch Mitarbeiter aus dem Bereich Mixed Reality entlassen will. Das Unternehmen plane aber, die Hololens 2 weiter anzubieten und das IVAS-Programm (Integrated Visual Augmentation System) des US-Verteidigungsministeriums sowie die Entwicklung von Windows365 Mixed Reality Hardware fortzusetzen, erklärte ein Sprecher gegenüber dem Nachrichtensender.