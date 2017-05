Laut Microsoft CEO Satya Nadella bietet das Office-365-Universum mit Outlook, SharePoint, Skype oder Yammer bereits zahlreiche Tools, um die Produktivität und die Zusammenarbeit in einem Unternehmen zu optimieren. Doch die steigende Informationsflut und die unterschiedliche Verwertung von Informationen für spezifische Zielgruppen macht es notwendig, eine Plattform zu schaffen, die agil ist, flache Organisationsstrukturen bietet und einen schnellen Kommunikations- und Informationsaustausch ermöglicht. Diese Anforderungen will Microsoft Teams erfüllen.

Dabei hat Microsoft Teams als online Kommunikationsplattform das Rad nicht neu erfunden, denn mit Tools wie Slack, Hipchat oder Samepage gibt es bereits professionelle Team-Kommunikationsdienste für Unternehmen auf dem Markt. Allerdings kann Microsoft mit seinem Chat-basierten Arbeitsplatz die volle Integration in die Office365-Umgebung auf der Pluspunktseite verbuchen.

Microsoft Teams offeriert wie die Mitbewerber eine übersichtliche und intuitive Struktur. So lassen sich etwa Arbeitsbereiche anlegen, in denen sich Arbeitsgruppen zu bestimmten Problemlösungen zusammenfinden können. Dabei Unterstützt die Lösung nicht nur Persistente-, sondern auch Threaded-Chats, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Alle Teamgespräche sind standardmäßig für das gesamte Team sichtbar. Darüber hinaus sind One-to-One-Chats zwischen zwei Teammitgliedern jederzeit möglich. Einladungen zu Meetings lassen sich mit einem integrierten Termin-Assistent erledigen. Das gilt sowohl für Teamtermine also auch für private Meetings mit einzelnen Teammitgliedern.

Eine weitere interessante Funktion ist die Videotelefonie. Zwar unterstützt Microsoft Teams Sprachtelefonie mit Android-, iOS- und Windows-Smartphones, allerdings steht die eingebaute Videotelefonie vorerst nur Android-Geräten zur Verfügung. Die Unterstützung für iOS und Windows Phone soll in Kürze folgen.

Der digitale Arbeitsbereich lässt sich individuell mit Bildern oder Emojis gestalten sowie strukturell nach Bedarf anpassen. Beispielsweise bieten Tabs schnellen Zugriff auf häufig verwendete Dokumente und Cloud-Services. Zudem sorgen offene APIs für die Anbindung von Drittanbieterdiensten wie Twitter oder GitHub

Durch die Office-365-Intgration kann zum Beispiel Skype for Business direkt aus der Anwendung heraus für Sprach- und Videokonferenzen genutzt werden. Aber auch Dienste wie Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI und Delve lassen sich aus Microsoft Teams direkt nutzen. Darüber hinaus bietet die Plattform die volle Unterstützung für das Microsoft Bot Framework, um weitere Services in die Teams-Umgebung einzubinden.

In puncto Sicherheit lehnt sich Microsoft Teams an die Sicherheits- und Compliance-Standards von Office 365 an. So unterliegt Teams unter anderem den EU Model Clauses, ISO 27001, SOC 2 oder HIPAA. Microsoft-Teams stehen in 181 Ländern und in 19 Sprachen zur Verfügung. Deutsche Kunden von Office 365 Business Essentials und Business Premium sowie Enterprise E1, E3 und E5 können den Dienst ohne Zusatzkosten für Tenants in europäischen Rechenzentren nutzen. Nutzbar ist Microsoft Teams unter Windows, Mac, Android, iOS und anderen Web-basierenden Systemen.