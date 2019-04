Mehr Produktivität und Sicherheit, Virtualisierung über Container-Technik, Cloud-Hybridfunktionen, Hochverfügbarkeit und eine optimale Ausnutzung der im Zugriff befindlichen Ressourcen sind die Merkmale, die sich ein Unternehmen nach einer digitalen Transformation wünscht. Microsoft bietet mit Windows Server 2016/2019, Office 365, Azure und Co. eine mächtige Produktplatte, die genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist.

In unserem aktuellen Kompendium "Microsoft Server, Office 365, Collaboration und Co." erläutern wir, was die Microsoft-Werkzeuge leisten und wie sie Sie optimal in Ihre IT-Infrastruktur für automatisierte Arbeitsprozesse integrieren können. Zudem erklären wir, welche praktische Funktionen das webbasierte Windows Admin Center für ein schnelles und sicheres Server-Management bietet. Zusätzlich erläutern wir in einem Workshop, wie Sie den kostenlosen Hyper-V-Server installieren, den Microsoft Nano Server als virtuelle Maschine betreiben oder virtuelle Computer in Azure mit Backup- und Recovery-Tools sichern. Auch das Thema Azure-Stack und wie sich damit eine Hybrid Cloud auf Basis von Windows Server 2016 einrichten und verwalten lässt, kommt nicht zu kurz.

Office 365 und die korrespondierende Unternehmenslösung Microsoft 365 decken den Großteil der unternehmensweiten Kommunikationswege inklusive Collaboration ab. Dabei hat der Anwender die Wahl zwischen einer Kaufoption oder einem Abo-Modell. Für eine leichte Entscheidungsfindung haben wir alle Infos zu den Microsoft-365-Abo- und Kauf-Suiten gesammelt und verglichen. Auch auf den Datenschutz von Office 365 gehen wir explizit ein.

Um die Zusammenarbeit - von der kollaborativen Bearbeitung von Dokumenten bis hin zum Aufgaben-Management - in Arbeitsgruppen zu erweitern, bietet Office die Möglichkeit externe Tools wie Dropbox oder MeisterTask zu integrieren. Für die unternehmensweite Kommunikation können Collaboration-Tools wie Microsoft Teams, Slack oder WhatsApp hilfreich sein - ein Vergleich der Tools lohnt auf jeden Fall.

Windows 10 im Serververbund richtig absichern, Server und Client-Computer per Remote Desktop verwalten oder Virtualisierung in Windows 10 mit Bordfunktionen, das sind beispielhaft weitere Themen in unserer Rubrik Server-Praxis. Darüber hinaus stellen wir jede Menge kostenloser Admin-Tools zur Server- und Windows-Verwaltung, IT-Sicherheit oder Workflow-Optimierung vor. Für Server-, Netzwerk- oder Windows-Administratoren haben wir die wichtigsten PowerShell- und CMD-Befehle zusammengetragen.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Microsoft Server, Office 365, Collaboration & Co."

Microsoft Server

· RZ-Lösungen von Microsoft im Überblick

· Hyper-V Server 2016

· Microsoft IoT Central

· Windows Server: Tipps, Tricks, Troubleshooting

Office 365 & Collaboration

· Office 365: Alle Infos zu Editionen und Abos

· Collaboration: Microsoft Teams und Alternativen

· Datenschutz in Office 365

· Produktive Büroarbeit

Server-Praxis

· Exchange: Sicherer Smartphone-Zugriff

· Hybrid Cloud mit Azure und Windows Server

· Server-Wartung per CMD und PowerShell

· Tipps & Tools für Admins

