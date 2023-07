Zum Auftakt der diesjährigen Inspire-Konferenz hat Microsoft am Dienstag neue Details zur geplanten Einführung generativer KI-Funktionen in seiner Produktlinie bekannt gegeben: Sobald allgemein verfügbar, wird Copilot für Microsoft 365 E3-, E5-, Business Standard- und Business Premium-Kunden für 30 Dollar pro Nutzer und Monat angeboten werden.

Microsoft 365 Copilot ist ein generativer KI-Assistent, der in die Produktivitäts- und Kollaborations-Apps des Unternehmens integriert ist und Aufgaben automatisieren und Inhalte erstellen kann - einschließlich der Analyse von Excel-Daten, der Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen und der Zusammenfassung von Teams-Meetings.

Die Nutzung dieser Funktion ist mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber den Kosten der bestehenden Microsoft 365-Pläne verbunden. So berechnet Microsoft Unternehmen 35,40 Euro pro Nutzer und Monat für Microsoft 365 E3, das den Zugang zu Office-Apps, Teams, SharePoint, OneDrive und vielen anderen Produktivitätsfunktionen beinhaltet.

Mit einem Aufpreis von 30 Dollar für den Zugang zu Microsoft 365 Copilot verdoppeln sich somit fast die Kosten für Unternehmen, die E3 abonniert haben und diese KI-gestützten Funktionen nutzen möchten. Bei Microsoft 365 Business Standard sind es sogar fast dreimal so viel, wenn man bedenkt, dass eine Lizenz 10,50 Euro pro Nutzer und Monat kostet.

Wenngleich Microsoft verspricht, dass ein Unternehmen mit Copilot die Produktivität seiner Mitarbeiter deutlich steigern kann, dürften die damit verbundenen Kosten viele Microsoft-Kunden davon abhalten, den KI-Service dazuzubuchen.

If you can't get $30 of value out of someone having an AI assistant for the month - that's what, ten lattes? - either your business is crazy efficient or you may not put much value on what your employees do