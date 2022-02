Vom 28. Februar sollen die Firmen-Offices im US-Bundesstaat Washington sowie an vielen anderen Standorten wieder geöffnet werden. Im Monat März sollen die Beschäftigten dann Zeit bekommen, ihre Arbeitsabläufe auf ein Hybrid-Work-Modell umzustellen und die mit ihren Vorgesetzten vereinbarte Arbeitseinteilung in die Praxis einzuspielen. Bei Microsoft wird alles möglich sein, die Beschäftigten können in Teil- oder Vollzeit von zu Hause oder ganz im Büro arbeiten.

Microsoft kündigte in einem Blog-Beitrag auch an, seinen Hauptsitz in Redmond wieder zu öffnen. Die Impfquoten in King County, wo die meisten Mitarbeitenden des Unternehmens mit Sitz im Bundesstaat Washington leben, seien hoch und die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle gingen dort zurück.

Omikron hat Öffnung der Microsoft-Büros verzögert

Wie viele andere Unternehmen hat auch Microsoft die Wiedereröffnung seiner Büros mehrmals verschoben, weil die Omikron-Variante des Covid-Virus mit in der Folge stark steigenden Infektionszahlen die Planungen durcheinander gebracht hatte. Auch Google, Facebook, Apple und Amazon hatten im vergangenen Herbst ihre Pläne zur Wiedereröffnung der Büros verschoben und Mitarbeiter zurück ins Home-Office geschickt.

Microsoft teilte zu seinen Rückkehr-Plänen mit, man wolle verschiedene Faktoren - darunter die Corona-Situation in der Region und auch die Impfquoten - heranziehen, um über die vollständige Wiedereröffnung eines Arbeitsplatzes zu entscheiden. "Während der Pandemie haben sich unsere Mitarbeiter an neue Arbeitsweisen gewöhnt und zudem unseren Kunden und Partnern geholfen, ihre jeweiligen Herausforderungen zu meistern", schreibt Chris Capossela, Chief Marketing Officer (CMO) von Microsoft, in einem Blogbeitrag. "Wir wissen, dass es nicht die eine Lösung dafür gibt, wie Menschen am besten arbeiten. Deshalb glauben wir, dass Flexibilität das Wichtigste am sich entwickelnden hybriden Arbeitsplatz sein sollte."

Mitarbeitende sollen selbst bestimmen

Microsoft werde flexible Arbeitszeiten für die meisten Rollen standardmäßig einführen und den Beschäftigten weitgehend die Möglichkeit geben selbst zu bestimmen, wie und wo sie am besten arbeiten, kündigt Capossela an. "Wir geben unseren Managern die nötigen Werkzeuge und Ressourcen an die Hand, um die Mitarbeiter in dieser Umstellungsphase bestmöglich zu unterstützen", sagte der CMO. Den Verantwortlichen werde es leicht fallen, Anträge auf veränderte Arbeitszeiten und -orte zu genehmigen, sagte er.

Wie viele andere Arbeitgeber dürfte sich auch Microsoft mit der Frage beschäftigt haben, ob eine einseitige Empfehlung zur Rückkehr der Beschäftigten in die Büros nicht einen Nachteil im Kampf um die besten Talente bedeuten würde. Hybride Arbeitsplätze und zum Teil auch hundertprozentige Telearbeit werden das New Normal, denn für die Mitarbeiter bedeuten flexible Arbeitsmodelle bessere Chancen auf eine ausgewogene Work-Life-Balance.

Gartner: Zu rigider Kurs hat Kündigungen zur Folge

Laut der Gartner-Studie Hybrid Work Employee Survey 2021, in deren Rahmen 2.400 Knowledge Worker befragt wurden, könnten Unternehmen, die vollständig zur Arbeit im Firmenbüro zurückkehren würden, knapp 40 Prozent ihrer Mitarbeitenden verlieren. Arbeitgeber kommen also nicht drum herum, ihr Arbeitsumfeld kompromisslos zu flexibilisieren und Mitarbeitende nicht mehr nach abgesessenen Stunden, sondern nach Arbeitsergebnissen zu bewerten.

"Habe ich das gewünschte Ergebnis erreicht? Dann lassen Sie mir bitte die Autonomie, die ich möchte, anstatt mir vorzuschreiben, wie viel Zeit ich im Büro verbringen muss", bringt Gartner-Analyt Adam Preset die Haltung vieler Wissensarbeiter auf den Punkt.