Als der ehemalige SAP-Vorstandssprecher Bill McDermott - inzwischen ist er CEO von ServiceNow - 2018 ankündigte, den eher unbekannten Anbieter Qualtrics für rund acht Milliarden Dollar zu übernehmen, war die Stoßrichtung klar: McDermott wollte den Rivalen Salesforce angreifen und sich ein größeres Stück vom wachsenden CRM-Kuchen sichern. Qualtrics ist ein Spezialist für Customer Experience Management (CXM), eine zunehmend wichtige Disziplin des Kundenmanagements. Mit den Tools können Unternehmen die Zufriedenheit ihrer Klientel mit Marken, Produkten und Serviceleistungen analysieren und verbessern.

Der neue SAP-Chef Christian Klein kündigte Mitte vergangenen Jahres überraschend an, Qualtrics an die US-Börse Nasdaq zu führen. Die Pläne sind inzwischen weit fortgeschritten, Ende 2020 reichte SAP seine Unterlagen bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC ein. Die geplante Preisspanne soll bei 20 bis 24 Dollar pro Aktie liegen, was Qualtrics auf Anhieb einen Börsenwert von zwölf bis 14,4 Milliarden Dollar bescheren würde. SAP wird weiter die Mehrheit am Unternehmen halten. Qualtrics erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2020 Erlöse von 550 Millionen Dollar (Vorjahr: 418 Millionen Dollar) und schrieb einen Verlust von 258 Millionen Dollar.

Anderson kehrt zurück nach Utah - zu Qualtrics

Nun wechselt Microsofts Brad Anderson zu Qualtrics und wird dort als Corporate Vice President für Commercial Management Experiences verantwortlich sein. Nach fast 18 Jahren Tätigkeit für Microsoft gehörte Anderson dort zu den Topmanagern rund um Windows und Microsoft 365. Er hat sich unter anderem um Windows-Management- und -Sicherheitslösungen gekümmert und auch die Bereitstellung der Microsoft-365-Lösungen verantwortet. Das Headquarter von Qualtrics liegt in Andersons Heimatstaat Utah, dorthin wird er nun zurückkehren und seinen neuen Job antreten.

Qualtrics beschäftigt neben Anderson noch weitere ehemalige Microsoft-Executives. Julie Larson-Green verließ Microsoft 2017 um bei dem Startup als Chief Experience Officer anzuheuern. Und auch der CEO Zig Zerafin ist ein ehemaliger Microsoft-Mann: Er hatte in seinen 17 Jahren im Konzern verschiedene Rollen inne, unter anderem im Bereich Office und Unified Communications. Bei Microsoft selbst soll Anderson durch HarvBhela ersetzt werden, den Corporate Vice President für Microsoft 365 Security und Compliance. Bhela arbeitet seit 24 Jahren für das Unternehmen aus Seattle.

Weitere Topmanager von VMware und AT&T

Darüber hinaus hat Qualtrics kurz vor dem Gang aufs Börsenparkett weitere neue Management-Kräfte angeheuert. Stephanie Barton soll sich als Managing Director um das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (Emea) kümmern. Sie kommt von VMware. Beim Virtualisierungsspezialisten war sie als Vice President für die Großkunden in Europa zuständig. Die Managerin kann auf 28 Jahre Erfahrung im IT-Geschäft zurückblicken. Vor VMware war sie bei Cisco und HP.

Für den Umsatz bei Qualtrics zeichnet künftig Abhi Ingle als Chief Operating Officer (COO) verantwortlich. Der Manager war zuletzt bei AT&T, wo er die Produktorganisation und das Channel-Marketing geleitet hatte. Beim US-Carrier hatte Ingle verschiedene Toppositionen inne, unter anderem fungierte er als Chief Revenue Officer (CRO) und Chief Digital Officer (CDO) in der Business-Sparte von AT&T.