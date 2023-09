Nach den vielen Ankündigungen der zurückliegenden Monate bringt Microsoft seinen Copilot nun an den Start. Der KI-Bot werde das Nutzungsverhalten grundlegend ändern, sagte Microsoft-CEO Satya Nadella. "Wir läuten eine neue Ära des Personal Computing ein." Microsoft kündigte an, Copilot sukzessive in sein Betriebssystem Windows 11, den Edge-Browser, die Suchmaschine Bing und das Anwendungspaket Microsoft 365 zu integrieren.

Copilot soll mit dem nächsten Update (Version 22H2) ab dem 26. September für Windows 11 ausgerollt werden. Der KI-Bot werde Anwenderinnen und Anwender Aufgaben leichter erledigen lassen, versprachen die Verantwortlichen des Softwarekonzerns. Copilot wird für die User einfach zu finden sein: entweder über die Taskleiste oder mit dem Tastaturkürzel "Win+C".

Microsoft 365 Copilot erklärt

Vor allem die in Windows integrierten Tools will Microsoft mit KI-Funktionen erweitern, etwa das Zeichenwerkzeug Paint und die Fotos-App. User sollen zum Beispiel künftig Bilder anhand des Inhalts oder des Ortes, wo sie aufgenommen wurden, schneller finden können. Im Video-Tool Clipchamp soll Copilot den Nutzern mit Szenenvorschlägen, Bearbeitungen und Erzählungen auf der Grundlage Ihrer Bilder und Ihres Filmmaterials unter die Arme greifen.

Copilot soll darüber hinaus das Shopping-Erlebnis via Microsoft Edge und Bing komfortabler machen. Nutzer könnten mit KI-Unterstützung schneller bestimmte Produkte finden, stellt der Hersteller den Anwendern in Aussicht. Werde nach einem Artikel gesucht, stelle die Suchmaschine Bing zusätzliche Fragen, um maßgeschneiderte Ergebnisse zu liefern. Bald sollen sich auch Fotos für die Suche in Web-Shops verwenden lassen.

Der Bing Image Creator nutzt künftig das Dall-E-3-Modell von OpenAI. Damit soll das Kreativ-Tool die Anweisungen der User besser verstehen und akkurate Bilder produzieren können. Für die weitere Bearbeitung von grafischen Inhalten hat Microsoft außerdem sein Tool "Designer" in Bing integriert. Darüber hinaus würden KI-generierte Bilder in Bing mit unsichtbaren digitalen Wasserzeichen versehen. Diese Content Credentials sollen sukzessive auch in andere Softwarewerkzeuge von Microsoft eingebaut werden, wie zum Beispiel Paint und Designer.

Microsoft 365 Copilot: KI-Assistent für Business-Anwender

Für Unternehmenskunden soll ab dem 1. November mit Microsoft 365 Copilot das neue KI-Zeitalter beginnen. Mit dabei ist der Microsoft 365 Chat, der in den vergangenen Monaten entwickelt wurde. Das Tool soll den gesamten Datenbestand von Nutzern durchforsten können, einschließlich E-Mails, Besprechungen, Chats, Dokumente und mehr. Hinzu kommt die Internet-Suche. Laut Microsoft lernt der KI-Assistent das Arbeitsumfeld und die Prioritäten der Anwender kennen. User würden auch bei komplexen oder mühsamen Aufgaben unterstützt - sei es beim Schreiben eines Strategiepapiers, dem Buchen einer Geschäftsreise oder dem Nacharbeiten von E-Mails.

Auch im Umfeld von Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote und OneDrive sollen Copilot-Funktionen integriert werden. So kann der KI-Assistent aus E-Mail-Konversationen das Wichtigste zusammenfassen oder E-Mail-Entwürfe in einem bestimmten individuellen Stil schreiben. In Word soll Copilot ebenfalls Inhalte aus Dokumenten zusammenfassen und Texte in verschiedenen Tonalitäten verfassen können.

Seit Monaten arbeitet Microsoft mit Hochdruck daran, KI-Features in seinem gesamten Softwareportfolio zu verankern. Etliche Pilotkunden und tausende von Beta-Testern arbeiten bereits mit den Funktionen. Mit den jüngsten Ankündigungen nimmt die Strategie nun auch vom Zeitplan her konkrete Formen an. Im Juli 2023 hatten die Microsoft-Verantwortlichen erste Details zum Pricing veröffentlicht. Demnach soll der Microsoft 365 Copilot 30 Dollar pro Monat und Nutzer kosten. Das gilt für Microsoft-365-E3-, -E5-, -Business-Standard- und Business-Premium-Verträge.