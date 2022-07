Netflix mit Werbung wird immer konkreter: Nun hat der Streaming-Riese einen Partner auserkoren, der bei den Advertising-Bemühungen mit Nachdruck unterstützen soll und kann: Microsoft. Der Windows-Konzern gab im Rahmen eines Blogbeitrags die Kooperation mit Netflix bekannt. Demnach wird Microsoft exklusiver Technologie- und Vertriebspartner - Werbung auf Netflix wird ausschließlich über die Plattform des Konzerns verfügbar sein. Auch CEO Satya Nadella äußerte sich über Twitter zur Zusammenarbeit:

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf