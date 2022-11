Nachdem Meta seine Belegschaft während der Pandemie um fast 70 Prozent ausbaute, plant der Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Mutterkonzern nun einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, tausende Arbeitsplätze abzubauen. Laut einem Insider, auf den sich die Publikation beruft, sollen die Entlassungen in Kürze bekannt gegeben werden - demnach sollen "viele tausende" der weltweit 87.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens betroffen sein.

Die Nachricht folgt auf schwache Geschäftszahlen, die den Marktwert von Meta um 80 Milliarden Dollar einbrechen ließen. Die Meta-Aktie ist heute nicht einmal ein Drittel dessen wert, was zu Jahresbeginn 2022 dafür bezahlt wurde.

