Das WLAN ist aus den eigenen vier Wänden nicht mehr wegzudenken. Schließlich gewährt es komfortable Verbindungen mit dem Internet und vernetzt Geräte im Heimnetzwerk. Doch häufig hat man im Alltag mit den Tücken des Drahtlosnetzwerks zu kämpfen: In manchen Ecken der Wohnung kommt das WLAN-Signal schwach oder gar nicht an – das gilt auch für größere Strecken im Haus über mehrere Etagen. Ein schwaches Signal hat wiederum eine nervig langsame Geschwindigkeit zur Folge.

Was tun? Für mehr WLAN-Tempo und eine bessere Funknetzabdeckung ist ein WLAN-Mesh-System die optimale Lösung.

Mesh-fähige WLAN-Repeater vergrößern das Funknetzwerk

Bei der Mesh-Technologie handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um ein Verfahren, bei dem ein WLAN-Repeater ein eigenes Drahtlosnetzwerk aufspannt – die Fritzbox sorgt als sogenannter Mesh-Master dafür, dass die einzelnen WLANs dann zu einem großen Drahtlosnetzwerk verwoben werden ("to mesh" kommt aus dem Englischen und bedeutet ineinandergreifen oder vermaschen).

Die WLAN-Repeater lassen sich für eine optimale Abdeckung in der Wohnung oder auf verschiedenen Stockwerken verteilen. Dabei stehen sie miteinander per WLAN in Kontakt und bilden hierdurch ein großflächiges WLAN mit einer gemeinsamen SSID und einem Passwort. Das lässt sich zwar auch bei einer Kombination aus Router und Repeater einrichten, doch die WLAN-Systeme sind meist besser aufeinander abgestimmt. Dies erleichtert den Clients den Wechsel zwischen den verschiedenen Stationen. WLAN-fähige Endgeräte wie Tablets, Smartphone, Notebooks sowie Smart-TVs und Smart-Home-Komponenten verbinden sich dann ohne weiteres Zutun stets mit dem besten WLAN.

Ein weiterer Vorteil:Richten Sie ein Meshfähiges Zubehör von AVM ein, übernimmt das Gerät automatisch alle WLAN-Einstellungen von der Fritzbox. Mit der Veröffentlichung von Fritz-OS 6.90 im November 2017 hat AVM seinen Fritzboxen, WLAN-Repeatern und Powerline-Adaptern die WLAN-Mesh-Unterstützung spendiert. Von Fritz-OS-Version zu Version wurden neue WLAN-Funktionen implementiert und Optimierungen hinsichtlich Leistung und Stabilität vorgenommen. Einen Überblick über alle Mesh-Geräte von AVM finden Sie hier.

Zusätzliche Fritzbox als Mesh-Repeater oder WLAN-Repeater?

Es gibt gute Gründe, für den Umstieg auf eine neue Fritzbox. Beispielsweise ist an Ihrem Wohnort neuerdings schnelles Kabelinternet verfügbar und Sie wechseln von VDSL. Dann bekommen Sie zwangsläufig eine neue Kabel-Fritzbox und haben die VDSL-Fritzbox übrig, sofern sie Ihnen gehört und nicht an den VDSL-Provider zurückgeschickt werden muss. Oder Sie steigen von einer älteren Fritzbox auf das aktuelle Top-Modell um. Dann profitieren Sie von einer besseren Ausstattung und erweiterten Funktionen.

Nach dem Umstieg auf ein neues Fritzbox-Modell müssen Sie Ihre bisherige Fritzbox nicht zwangsläufig in Rente schicken. Der Router lässt sich zur Optimierung des Funknetzwerks als WLAN-Repeater einsetzen. Funktional ist eine Fritzbox einem WLAN-Repeater überlegen. Platzieren Sie die Repeater-Fritzbox etwa im Wohnzimmer, lassen sich Geräte wie Smart-TV, Mediareceiver und Spielkonsole festverkabelt über die vier LAN-Ports ins Internet bringen. Per DECT lassen sich Smart-Home-Geräte und Schnurlostelefone verbinden. Die Fritzbox kann als Mesh-Repeater auch die eingerichteten Telefonnummern und sogar die Adressbücher übernehmen.

Diese Möglichkeiten bieten die eigenständigen WLAN-Repeater nicht. Das 3000er-Modell besitzt zwei Gigabit-LAN-Ports, die Fritz Repeater 2400, 1200 und 1750E haben einen LAN-Anschluss. Das kleinste Modell Fritz Repeater 600 hat keinen.

Die zweite Fritzbox wird zum Mesh-Repeater im Heimnetzwerk

Für die Verwendung als WLAN-Repeater müssen beide Fritzboxen Fritz-OS ab Version 7 unterstützen. Verbinden Sie den „WAN“-Anschluss der alten Fritzbox 7590 über ein Netzwerkkabel mit einem freien LAN-Anschluss an der Master- Fritzbox 6660 Cable – das ist unsere Beispielkonfiguration. Suchen Sie am PC in der Liste der WLANs in Reichweite nach der alten Fritzbox und verbinden Sie sich. Klicken Sie am PC in der Liste der WLANs bei der Fritzbox 7590 auf „Eigenschaften“. Scrollen Sie nach unten und merken Sie sich die hinter „IPv4- DNS-Server“ angezeigte Adresse. Geben Sie diese IP-Adresse im Browser in Adressfeld ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Das Bedienmenü der Fritzbox 7590 erscheint. Melden Sie sich am Router an. Gehen Sie zu „Internet –› Zugangsdaten“ und aktivieren Sie bei „Anschluss“ die Option „Anschluss an externes Modem oder Router“. Als Betriebsart wählen Sie „Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)“. Bestätigen Sie mit „Übernehmen“. Die Fritzbox 7590 wird neu gestartet. Melden Sie sich wieder am Menü an. Falls Sie die Fritzbox schon eine Weile nicht mehr genutzt haben, bringen Sie Fritz-OS über „System –› Update –› Neues FRITZ!OS suchen –› Update starten“ auf den neuesten Stand.

Öffnen Sie das Bedienmenü der Fritzbox 6660 Cable im Browser durch Eingabe von „fritz.box“ oder der standardmäßigen IP-Adresse „192.168.178.1“ und melden Sie sich mit Ihrem Passwort an. Klicken Sie auf „Heimnetz –› Mesh –› Mesh Einstellungen“. Aktivieren Sie, falls noch nicht geschehen, FRITZ!Box als Mesh Master“ und gehen Sie auf „Übernehmen“.

Unter „Heimnetz –› Netzwerk“ taucht die Fritzbox 7590 mit ihrer neuen IP-Adresse auf. Rufen Sie diese Adresse im Browser auf. Gehen Sie zu „Heimnetz –› Mesh –› Mesh Einstellungen“. Aktivieren Sie „FRITZ!Box als Mesh Repeater“. Setzen Sie ein Häkchen vor „Diese FRITZ!-Box ist Netzwerkgerät (IP-Client) ...“. Schalten Sie unter „Heimnetz-Zugang“ die Option „per WLAN“ ein. Wählen Sie darunter das WLAN der Fritzbox 6660 Cable aus. Tragen Sie ins Feld „WLAN-Netzwerkschlüssel eingeben“ das WLAN-Passwort für das Funknetz der Fritzbox 6660 Cable ein. Klicken Sie auf „Übernehmen“. Damit haben Sie die Fritzbox 7590 als WLAN-Repeater konfiguriert.

Entfernen Sie das Kabel zwischen beiden Fritzboxen. Drücken Sie zum Aufbau der Mesh-Verbindung an der Fritzbox 6660 Cable die Taste „Connect/WPS“ so lange, bis die LED zu blinken beginnt. Drücken Sie dann binnen zweier Minuten die Taste „Connect/WPS“ an der Fritzbox 7590. Die Verbindung wird aufgebaut und der Repeater ist einsatzbereit. Geräte in Reichweite verbinden sich automatisch.