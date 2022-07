Als Reaktion auf Kritik der Android-Community über die Entfernung der App-Berechtigungen aus dem Google Play Store, hat Google nun beschlossen, die Funktion wieder einzuführen. Ein konkreter Zeitpunkt wurde jedoch nicht genannt.

Die von Google bereitgestellten App-Berechtigungen boten einen wertvollen Einblick darüber, auf welche Funktionen eine App zugreifen kann, sobald sie auf einem Smartphone oder Tablet installiert wird. Nichtsdestotrotz beschloss Google, den Abschnitt zu entfernen, weil es erst vor kurzem eine Kennzeichnung der Datensicherheit eingeführt hatte.

The Data safety section provides users with a simplified view of how an app collects, shares, & secures user data, but we also want to make app permissions information easily viewable for users to understand an app’s ability to access specific restricted data & actions too.