Bis ins Jahr 2025 soll die Menge der unstrukturierten Daten auf 181 Zettabyte steigen, so Statista. Zum Vergleich: 2020 lag dieses Volumen noch bei 64,2 Zettabyte. Und das Potenzial, das diese Fülle bietet, ist gigantisch. In diesen Datentöpfen liegen beispielsweise die wichtigsten Kundeninfos für neue, digitale Geschäftsmodelle.

Chancen und Risiken liegen beieinander

Aber nicht nur das sollte dazu führen, dass Unternehmen und Organisationen endlich mehr Struktur ins Unstrukturierte bekommen. Denn weltweit ziehen Regulierer die Zügel an, müssen Unternehmen mehr und mehr damit rechnen, dass sie jederzeit Bescheid wissen müssen über diese Daten. Und - last but not least - lauert in den unstrukturierten Daten gerade in diesen Tagen noch eine ganz reale Gefahr, die der Ransomware.

Ransomware - sicher ausschließen können

Moderator Sven Hansel begrüßt im Studio Aleksander Bauer, Technical Leader Dell Technologies Archive & Object Solutions bei der SVA.

