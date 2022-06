Enterprise-Automatisierung ist zu einer wesentlichen Strategie und Technologie für alle Unternehmen geworden, dessen Bedeutung inzwischen weit über die Effizienz von einzelnen Aufgaben hinaus reicht. Inzwischen ist diese Form der Automatisierung ein wichtiges Element um Umsatzwachstum und Kundenerlebnisse nachhaltig zu fördern. Laut Gartner haben bereits 56 Prozent der großen Unternehmen vier oder mehr Automatisierungsprojekte im Einsatz, und bei 15 Prozent sind es sogar über zehn Projekte. "Automatisierung ist ganz klar in der Vorstandsetage angekommen", schreibt Gartner-Analyst Frances Karamouzis in einer Research Note. "Von den CIOs wird jetzt erwartet, dass sie nicht nur die Business-Effizienz verbessern, sondern mithilfe geeigneter Technologien auch den Umsatz steigern, und zwar vom Vertrieb und Marketing über Onlinebestellungen bis hin zu Kunden-Callcentern", so Karamouzis weiter.

Der Branchentreff beweist die zunehmende Bedeutung

Dass Enterprise-Automatisierung inzwischen den gebührenden Akzeptanzdurchbruch geschafft hat, zeigte sich auch an der diesjährigen "Automate 2022". Quantitativ konnte man das an der Rekordzahl von über 30 000 Teilnehmern ablesen, qualitativ zeigte es sich an dem hohen Niveau der Vorträge, die sowohl etwas für Automatisierungs-Einsteiger als auch für Automatisierungs-Experten boten. Damit lieferte die Automate 2022 qualifizierte Antworten auf viele Fragen, die CIOs derzeit im Zusammenhang mit ihren Projekten - und den entsprechenden Erwartungen der CEOs - beschäftigen.

Insgesamt gab es in diesem Jahr über 40 interaktive Sessions von führenden Unternehmen, unter anderen Workato, Gartner, IDC, AWS, Autodesk und Slack. Deren hochkarätige Experten berichteten über aktuelle Technologien und bahnbrechende Anwendungen, und zwar nicht als graue Theorie, sondern mit Best-Practices und vielen Tipps für eine API-basierte Integration.

Unternehmens-Automatisierung erfordert neues Mindset

Zu den besonderen Highlights zählten in diesem Jahr zwei Keynotes:

Integration & Automation: Enable the Future of the Enterprise - Massimo Pezzini, ehemals Gartner-Analyst für Integration und Research Fellow, heute Head of Research bei Workato

Managing Customer Experience. A Focus on Automation within Marketing, Sales & Service - Prof. Dr. Andreas Fuchs, Professor for Marketing & Digital Business und Joshua Bradbury, RevOps Solution Manager bei Workato

Prof. Fuchs ging dabei auch der Frage nach, warum es oft notwendig ist, mit verteilten Daten zu arbeiten, um Prozesse für die Automatisierung neu zu definieren. Mit seinem Themenschwerpunkt "Customer Experience" (CX) adressierte er einen wunden Punkt der gegenwärtigen Diskussion, denn CX entwickelt sich immer mehr zu einem kritischen Erfolgsfaktor. "Die Unternehmen nutzen nicht alle Funktionalitäten der vorhandenen CX-Technologien und vernachlässigen so bis zu 30 Prozent Umsatz", lautet seine Einschätzung der gegenwärtigen Situation.

Besonders interessant war der Beitrag von Workato-CEO Vijay Tella, in dem er darauf einging, dass Technologie alleine nicht ausreicht; gefordert sei stattdessen ein neues Mindset. Er präsentierte drei Säulen, die ein Unternehmen "unstoppable" machen:

1. Offen sein für neue Möglichkeiten

2. Herausforderungen annehmen

3. Das gesamte Team einbinden

Abgerundet wurde das gesamte Session-Angebot durch hochaktuelle Trendthemen, wie KI-gestützte Automatisierung, Hyperautomatisierung, Mitarbeiterproduktivität, HR-Automatisierung, Low-Code, Bots und Big Ops.

Workato: End-to-End Automatisierung

Veranstalter der Automate 2022 war Workato, ein auf Enterprise-Automation spezialisiertes Unternehmen, dessen Lösung eine End-to-End Automatisierungs-Plattform ist. Sie erlaubt es, mithilfe von Low-Code neue Geschäftsprozesse mit wenigen Klicks anzulegen. Workato unterstützt auch Hyperautomation, also das Zusammenspiel von mehreren Technologien wie KI und maschinelles Lernen. Gerade eine Kombination aus regelbasierten Lösungen mit KI führt zu einer Prozessautomatisierung, die alle herkömmlichen Lösungen bei weitem übertrifft. Und: Workato ist sicher und DSGVO-konform, hierzu betreibt das Unternehmen ein deutsches Cloud-Rechenzentrum in Frankfurt am Main.

Auf der Automate 2022 wurden von Workato zwei wichtige Erweiterungen der Plattform vorgestellt: Insight und Apps. Bei Insights handelt es sich um ein leicht konfigurierbares Dashboard, mit dem alle wichtigen Unternehmenswerte grafisch dargestellt werden; mit dem neuen Apps-Feature lassen sich mithilfe von Low-Code benutzerdefinierte Apps entwickeln.

