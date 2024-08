Das von Elon Musk geleitete Social-Media-Unternehmen hatte laut Noyb im Mai damit begonnen, die persönlichen Daten von mehr als 60 Millionen Nutzern in Europa zu verwenden, um den GenAI-Chatbot Grok und andere KI-Modelle zu trainieren. Im Gegensatz zu Meta habe Twitter dabei die Nutzer der Plattform X nicht vorab informiert oder um Erlaubnis gebeten. Stattdessen scheint es so, dass die meisten Menschen von der neuen Standardeinstellung durch einen viralen Beitrag eines Nutzers namens @EasyBakedOven am 26. Juli 2024 erfahren haben - mehr als zwei Monate nach Beginn des KI-Trainings.

Twitter just activated a setting by default for everyone that gives them the right to use your data to train grok. They never announced it. You can disable this using the web but it's hidden. You can't disable using the mobile app



Direct link: https://t.co/lvinBlQoHC pic.twitter.com/LqiO0tyvZG