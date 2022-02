Um im Behördengeschäft weiter zu wachsen, hat die Materna-Gruppe mit Wirkung zum 15. Februar 2022 die Virtual Solution AG übernommen. Das Münchener Softwareunternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und entwickelt Software für eine sichere mobile Arbeitsumgebung auf Smart Devices für die Betriebssysteme iOS und Android.

Die bekannteste Lösung ist SecurePIM. Das Produkt ist für die Sicherheitsstufen"VS-nur für den Dienstgebrauch", "NATO Restricted" zertifiziert. und für die sichere (E-Mail-)Kommunikation auf mobilen Endgeräten gedacht. Daneben hat Virtual Solution mit SecureCOM einen besonders auf Datensicherheit und - Datenschutz ausgelegten Messenger im Programm. Beide Anwendungen basieren auf SERA, einem plattformübergreifenden Security-Framework für sichere Applikationen, das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die Systemlösung SecurePIM Government SDS zugelassen wurde.

Zur Kundenstruktur von Virtual Solution gehören hunderte Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, BOS und KRITIS-Unternehmen, die mithilfe der BSI-zugelassenen Lösungen über mobile Endgeräte bis auf Geheimschutzniveau DSGVO-konform kommunizieren und arbeiten. SecurePIM können Bundes- und Landesbehörden über einen Rahmenvertrag ausschreibungsfrei über das Kaufhaus des Bundes beziehen.

Die starke Positionierung von Virtual Solution im Bereich Öffentliche Verwaltung stach vermutlich auch dem Management von Materna ins Auge. So gehört die Realisierung von Digitalisierungslösungen für die öffentliche Verwaltung zu den umsatzstärksten Geschäftsbereichen des Dortmunder IT-Dienstleisters und trägt mit einem Drittel zum Unternehmensgruppenumsatz bei.

Um in diesem Bereich weiter zu wachsen, ist geplant, SecurePIM in Richtung einer Art "Standardlösung für ultramobile Arbeitsplätze" weiterzuentwickeln. Virtual Solution selbst wird als eigenständiges Unternehmen in der Materna-Gruppe geführt. CEO der Virtual Solution AG bleibt Sascha Wellershoff. "Die Übernahme von Virtual Solution festigt unsere marktführende Position in der öffentlichen Verwaltung", erklärte Materna-CEO Martin Wibbe in einer Stellungnahme. Finanzielle Details zur Übernahme durch Materna wurden nicht genannt.