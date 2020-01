An der Digitalisierung führt kein Weg mehr vorbei. Die Frage, die sich die Unternehmer heute stellen müssen, lautet nicht mehr, ob sie digitalisieren, sondern wie - und vor allem wie schnell.

Der in seinen Kernkompetenzen besonders innovative Mittelstand steht dabei vor der nicht ganz einfachen Aufgabe, die Digitalisierung möglichst effektiv, effizient und schnell - aber mit kleineren Budgets - voranzutreiben. Doch das ist machbar, denn auch hier hängt in der praktischen Umsetzung vieles davon ab, mit welchen Partnern man auf die Reise geht. Beispielsweise bietet Dell Technologies mit seinem neuen Service-Angebot "Dell Technologies on Demand" ein für den Mittelstand besonders interessantes Angebot, das vor allem viele Budget-Restriktionen aufhebt.

Dell Technologies bietet nahezu alle Produkte als On-Premises-Infrastruktur an. Die Abrechnung erfolgt nach verschiedenen Preismodellen komplett verbrauchsabhängig - das heißt, es sind keinerlei Anfangsinvestitionen (CapEx) erforderlich. Das On-Demand-Angebot von Dell Technologies umfasst das derzeit größte Produktportfolio, das es im Markt für diese Nutzungsform gibt. Die Abrechnung erfolgt dabei nach zwei verschiedenen Bezahl-Modellen: "Pay As You Grow", bei dem die Kunden nach Bereitstellungswerten bezahlen, und "Flex On Demand" mit monatlichen Zahlungen für das gesamte Portfolio.

Ergänzt wird all dies durch ein weiteres neues Angebot, nämlich PC-as-a-Service für Kleinunternehmen. Auch hier bezahlt der Kunde nur einen festen Preis pro Arbeitsplatz und Monat - spart also ebenfalls die Vorabinvestition. Für diese Angebotsformen gibt es viel Lob seitens der Analysten: "Viele mittelständische Unternehmen möchten so schnell wie möglich ihr Business digitalisieren, doch häufig stehen zu geringe Finanzmittel im Wege. Verbrauchsabhängige Zahlungsmodelle wie "Dell On Demand" können die Digitalisierung deutlich beschleunigen", sagt Susan Middleton, Research Director bei IDC.

Know-how - wichtiger als Technologie

Beide Angebote fügen sich nahtlos in die Produktstrategie von Dell Technologies ein, die da lautet: "Innovative und zukunftsorientierte IT-Lösungen, die in ihrem Zusammenwirken bessere Geschäftsergebnisse generieren." Das bedeutet vor allem, dass nicht die Technologie im Vordergrund steht, sondern der geschäftliche Nutzen für Unternehmen. Oder mit anderen Worten: Lösungen schaffen, die schnellstmöglich zu messbaren Geschäftsvorteilen führen.

Dazu gehört beispielsweise auch der Know-how-Transfer. So berichten praxiserfahrene Experten in Workshops, Webinaren und auf Events von Dell Technologies über Methoden, Case Studies und neue Prozesse, die speziell auf den Mittelstand ausgerichtet sind. Damit kann der Einstieg und der Ausbau von digitalen Geschäftsmodellen deutlich schneller und sicherer erreicht werden, denn bekanntlich lernt man aus den Fehlern der anderen am meisten.

Informationen aus erster Hand Wie Digitalisierung erfolgreich umgesetzt wird, zeigen praktische Use Cases am besten. Einige ausgewählte Beispiele finden Sie hier. Zu den Use Cases Wie eingangs erwähnt, veranstaltet Dell Technologies zu den hier besprochenen Themen und Angeboten informative Events, Workshops und Webinare. Hier ist bestimmt etwas Passendes dabei. Zu den Events

Alles aus einer Hand bietet viele Vorteile

Dell Technologies ist als Partner für die Digitalisierung des Mittelstandes besonders prädestiniert, denn das Unternehmen verfügt über das breiteste Technologie- und Service-Angebot der IT-Branche. Somit kann das Unternehmen jede Lösung komplett aus einer Hand anbieten. Das reicht von der Beratung über das Was und Wofür über die Konfiguration und Installation bis hin zur Finanzierung, Wartung und Systempflege. Folglich gibt es bei Problemen kein "Schwarzer-Peter-Spiel". Ein weiterer Vorteil: Die Gesamt-Performance lässt sich besser beobachten. Das macht es einfacher, wachsende Anforderungen zu erkennen und etwaige Flaschenhälse vermeiden.

Das Produktportfolio von Dell Technologies ist nicht nur hochmodern, sondern auch sorgfältig aufeinander abgestimmt. So lassen sich die aktuellen IT-Trends wie 5G, künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing einfach adressieren. Viele Analysten sehen die Situation ähnlich: "KMU benötigen eine integrierte IT-Lösung, um die Einführung neuer Betriebsmodelle zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die Strategie von Dell Technologies, ein aufeinander abgestimmtes und skalierbares Portfolio an Produkten und Services anzubieten, erleichtert und beschleunigt die digitale Transformation dieser Unternehmen", sagt Leslie Rosenberg, Research Vice President bei IDC.